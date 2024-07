Triglav tek – biser med tekaškimi dogodki

Triglav tek je primeren za tekače vseh generacij. Izbirate lahko med polmaratonom (21 km), tekom na 10 km in na 5 km, ponovno pa bosta prizorišče poživila tudi družinski tek na 3,4 km in otroški tek Kuža Pazi na 350 oziroma 700 m. Letošnja novost je vključevalna trasa v dolžini 1400 m, ki jo bodo gibalno ovirane osebe lahko po asfaltu premagale brez merjenja časa.

Na 12. Triglav tek se tekači lahko prijavite na spletni strani dogodka, in sicer do vključno 2. 9. 2024 ter na dan prireditve do zapolnitve prostih mest. Do 16. 8. 2024 je prijavnina ugodnejša.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Soustvarjajte dogodek, ki je ob številnih družabnih in športnih aktivnostih vsako leto nekaj posebnega. Oglejte si video in fotogalerijo z lanskega dogodka.

Izjemna lokacija in dobrodelnost

Triglav tek je med tekaškimi tekmovanji edinstven zlasti zaradi svoje lokacije, saj tekaške steze potekajo po neokrnjeni naravi Posestva Brdo pri Kranju. Skupina Triglav s tem dogodkom javnost spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu in gibanju, pri čemer ji vsako leto pomagajo slovenski vrhunski športniki – ambasadorji Triglav teka.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Skupina Triglav na dogodku že vrsto let predaja donacije zdravstvenim ustanovam in tudi letos bodo tekači tekli za dober namen – za boljšo oskrbo novorojenčkov. Dogodek obenem prispeva k uresničevanju ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in je del trajnostno naravnanega delovanja Skupine Triglav.

Pri treningih se pridružite tekačem v Triglav tek klubu na športni aplikaciji STRAVA, tukaj pa se prijavite na vodene vadbe na Brdu pri Kranju vsak četrtek od 18. ure do 19.30.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.