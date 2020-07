Tekaške prireditve odpadajo kot po tekočem traku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi organizatorji dm teka za ženske in Triglav teka na Brdu pri Kranju so bili zaradi pandemije novega koronavirusa prisiljeni prestaviti tekaški prireditvi. Jubilejni 15. dm tek bo tako potekal 29. maja 2021, Triglav tek pa bodo izpeljali 11. septembra 2021.

Dm tek za ženske je nova žrtev na tekaškem koledarju tega leta. Tekaška prireditev, ki je preteklih 14 let potekala maja, je bila najprej prestavljena na september, danes pa so jo dokončno odpovedali oz. prestavili na prihodnje leto, natančneje na 29. maj 2021.

Pred dnevi so organizatorji odpovedali tudi septembrski Triglav tek, že prej pa so odpovedali Mali kraški maraton, Maraton treh src v Radencih, Nočno 10ka na Bledu, Ultra trail Vipava, Blitz Bovec maraton in druge.

Tudi Nočno 10ko na Bledu je doletela prestavitev na prihodnje leto, so pa organizatorji letos izpeljali virtualno različico tekmovanja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Največja tekaška prireditev v Sloveniji, Ljubljanski maraton, za zdaj še ostaja na koledarju, a bo, če jo bodo sploh izpeljali, potekala v precej drugačnem okviru, kot smo vajeni. 25. izvedba tekmovanja je razpisana za 25. oktober 2020. Oktobra (10. in 11. oktober 2020) naj bi izpeljali tudi Istrski maraton.

Med redkimi tekaškimi tekmovanji, ki so jih organizatorji kljub koronakrizi letos izpeljali, so dobrodelni Formaraton, tek Povežimo soline, ki je bil sprva predviden za marec, pa nato izpeljan junija, in trail tek Marš na gače.