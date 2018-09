Na Triglav teku obrnjen vrstni red lanskega scenarija in zmaga kolesarja, ki se je včasih meril z Rogličem

Čeprav je še pred dnevi kazalo, da bodo tekači danes na Brdu pri Kranju tekli pred dežjem, so tekli pred sončnimi žarki. Več kot 1600 udeležencev 7. Triglav teka res ni moglo imeti pripomb ne nad vremenom ne nad naravno kuliso, ki jo ponuja protokolarni park Brdo in ga za tekače odprejo samo enkrat letno, prav posebej za Triglav tek.

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Kot dobronamerno idejo je eden od tekačev Mitja Kavčič predlagal, da bi po vzoru nekaterih drugih tekaških prireditev za spodbudo uvedli glasbeno spremljavo na določenih točkah, ena od udeleženk pa si je zaželela, da bi v izogib teku v vročini štart teka na 10 in 21 kilometrov prestavili na zgodnejšo uro.

Kot je že običaj, so tekaško dogajanje odprli tekači, ki so združeni v trojke odtekli poslovni tek (3 x 3.400 m), temu je sledil družinski tek (3.400 m), nato pa so na svoj račun prišli še tekači na 10 in 21 kilometrov in nazadnje še otroci, ki so v družbi maskote Kuže Pazija tekli na 350 in 700 metrov.

Foto: Mediaspeed

Med tekače so se tudi tokrat pomešali znani športniki, med njimi so tudi številni ambasadorji tega teka, ki so tokrat ostali brez zmage, so bili pa na zmagovalnem odru. Olimpijski prvak v teku na smučeh Ola Vigen Hattestad je bil v teku na 10 kilometrov tretji (leta 2015 je pritekel do zmage), medtem ko Lee Einfalt, nekdanje smučarske tekačice, ki se je prelevila v biatlonko in je na Triglav teku v preteklosti že stala na najvišji stopnički zmagovalnega odra, tokrat ni bilo na štartu. Sta pa bili na štartu in na zmagovalnem odru smučarski tekačici Anita Klemenčič (2. mesto) in Alenka Čebašek (3. mesto), v moški konkurenci pa je smučarski tekač Domen Potočnik zasedel 2. mesto, Norvežan, sicer življenjski sopotnik smučarske tekačice Katje Višnar (4. mesto v teku na 10 km), pa je bil kot rečeno tretji.

Foto: Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

V teku na 21 kilometrov je zmagal nekdanji atlet, danes tekaški učitelj Peter Kastelic (1;17:04), zmagovalec Triglav teka 2016 in dvakrat drugi, ki je v zadnjih kilometrih polmaratona premagal lanskega zmagovalca Dejana Zormana. "Nekje do 15. kilometra je kazalo, da bo prišlo do ponovitve lanskega scenarija, imel je že 45 sekund prednosti, kar je kar lepa zaloga, nakar je približno na 18. kilometru prišlo do preobrata. Na Triglav teku je zelo težko nekoga loviti, saj je trasa precej ovinkasta in nikoli ne veš, kje točno se nahaja tekač, ki teče pred teboj, še posebej če ima tako prednost in nimaš dobre primerjave."

Foto: Mediaspeed

Med dekleti, ki so tekle na polmaratonski razdalji, je zmagala Ana Šimec (1;38:52), rekreativna tekačica, ki trenira v tekaški skupini GiBit prav pod vodstvom zmagovalca moškega polmaratona Kastelica. "Danes sem tukaj prvič kot tekačica, lani sem spodbujala sestro. Zmaga je zame veliko presenečenje. Tečem v svojem prostem času, poleg službe. Bolj redno sem se s tekom začela ukvarjati na fakulteti, nekaj mi je manjkalo in danes sem tukaj," se je smejalo Šimecevi, ki se pospešeno pripravlja na ljubljanski maraton (28. 10.), kjer se bo (že tretjič) lotila najdaljše razdalje.

Foto: Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Veliko presenečenje smo dočakali na desetkilometrski preizkušnji, kjer je kot prvi v cilj pritekel Primož Porenta (34:32), izkušeni amaterski kolesar iz ekipe Bam.Bi Racing Team - pred leti je tekmoval s Primožem Rogličem, preden je ta preskočil med poklicne kolesarje -, ki se je pred dvema tednoma odločil, da se poskusi še v teku.

"V kolesarstvu ne morem več napredovati, pa sem se zdaj vrgel v tek. Kondicijsko sem vrhunsko pripravljen, prijavil sem se tudi na ljubljanski maraton na 21-kilometrsko razdaljo, ki letos šteje za državno prvenstvo. Bomo videli, kaj bo," je namignil 30-letni Škofjeločan. "Na tem delu Brda sem tekel prvič in moram reči, da je zaradi vzponov trasa kar zahtevna."

Foto: Mediaspeed

V ženski konkurenci teka na 10 kilometrov presenečenja ni bilo. Rutinirano je v cilj kot prva pritekla atletinja Neja Kršinar (37:59), v preteklosti že zmagovalka Triglav teka, ki letos cilja na rekord na ljubljanskem maratonu na polovički, še prej pa se bo udeležila novega tekaškega dogodka, Novomeškega polmaratona (30. 9.), ki ga v prestolnici Dolenjske organizira maratonec Primož Kobe. "Danes se ne počutim prav dobro, tudi vroče je bilo precej, napovedano je bilo, da bo ravno v času teka deževalo, a sem zadovoljna s prikazanim. Tekmo sem izkoristila za sobotni tek, ki ga imam v planu. Mišljen je kot hitrejši in na tekmi se človek precej bolj potrudi, kot če teče sam."

Foto: Mediaspeed

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Organizatorji Triglav teka tudi letos niso pozabili na dobrodelno noto tekaške prireditve. Donacijo v višini 20 tisoč evrov je prejelo Ultrazvočno društvo za projekt Slojenčki, ki bo s prejetimi sredstvi izboljšalo pogoje za nosečnice, porodnice in novorojenčke.

Rezultati 7. Triglav teka 10 km, moški, skupno: 1. Primož Porenta (AD Olimpik) 34:32 2. Domen Potočnik 34:47 3. Ola Vigen Hattestad 34:58 ... 10 km, ženske, skupno 1. Neja Kršinar 37:59 2. Anita Klemenčič 39:27 3. Alenka Čebašek 39:28 ... 21 km, moški, skupno 1. Peter Kastelic (GiBit) 1;17:04 2. Dejan Zorman 1;17:34 3. Aleš Debeljak (ŠD Ljubljanske mlekarne) 1;18:30 ... 21 km, ženske, skupno 1. Ana Šimec (GiBit) 1;38:52 2. Ksenija Grm (Kinvital) 1;41:59 3. Karmen Vavkman (Cekinčice) 1;42:00 ...