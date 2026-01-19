Vlada je na dopisni seji dokončno potrdila odlok o ustanovitvi nove javne univerze v Novem mestu, je na novinarski konferenci povedal minister za visoko šolstvo Igor Papič. "Sredstva za nov javni visokošolski zavod so zagotovljena. Naša želja je, da bi nova javna univerza začela normalno delovati z novim študijskim letom 2026/27," je pojasnil.

S tem so na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije po Papičevih besedah zaključili dolgoletna prizadevanja ustanovitve nove javne Univerze v Novem mestu. Gradivo mora potrditi še državni zbor. "Načrt pa je, da se še v tem mandatu odlok tudi dokončno potrdi, predvidoma na izredni seji v prvi polovici februarja," je pojasnil Papič.

Ob tem je spomnil, da je prejšnji teden vlada potrjevala sporazume o prenosu ustanoviteljskih pravic iz nejavnih visokošolskih zavodov oziroma zasebne univerze in dveh nejavnih fakultet na državo. Poudaril je, da je dokumente podpisal prejšnji teden, danes je sledilo še končno dejanje. "Sredstva za delovanje nove javne univerze so zagotovljena v proračunu ministrstva. Za študente se ne spremeni praktično nič, vsi nadaljujejo svoje študije na obstoječih fakultetah tam, kjer so začeli," je poudaril minister.

Izredno dobre priložnosti za zaposlitev

Novomeška regija je po besedah Papiča za študente privlačna, saj jim ponuja izredno dobre priložnosti za zaposlitev. Prepričan je, da bo v prvem koraku šlo predvsem v smeri zmanjševanja obsega izrednega študija na račun rednega študija.

Tudi sama pobuda za ustanovitev četrte javne univerze je prišla iz lokalne skupnosti, civilne družbe ter akademskega in gospodarskega okolja. Povezala bo vse obstoječe visokošolske zavode in javni raziskovalni zavod v Novem mestu. To so zasebna Univerza v Novem mestu s štirimi članicami (fakultete za zdravstvene vede, za strojništvo, za poslovne in upravne vede ter za ekonomijo in informatiko), zasebni fakulteti za industrijski inženiring in za informacijske študije, javno-zasebna fakulteta za organizacijske študije ter javna Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Pridruženi član bo tudi Javni zavod Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.

Minister je v zvezi z domnevnim znižanjem vpisnih mest na študiju psihologije v Mariboru in Ljubljani, na kar so v odprtem pismu opozorili mariborski študenti, odgovoril, da obžaluje, da je prišlo do "napačne interpretacije". Po novi štiriletni pogodbi o financiranju se je Univerza v Mariboru zavezala, da obdrži 50 vpisnih mest.

"Ta nesporazum se je zgodil predvsem zaradi tega, ker se v začetku leta vedno gre na t.i. začasno pavšalno financiranje, dokler se ne sklene sporazum za celotno leto in seveda ti izračuni, priznavamo tudi mi, niso bili ustrezno narejeni, so prenizki, ampak to že rešujemo in ohranjamo številko, ki je bila določena pred leti," je še dodal Papič.