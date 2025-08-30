Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Sobota,
30. 8. 2025,
18.25

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Gordon Ramsay

Sobota, 30. 8. 2025, 18.25

1 ura, 20 minut

Slavni kuhar Gordon Ramsay razkril boj z zahrbtno boleznijo

P. P.

Gordon Ramsay | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Oseminpetdesetletni slevni kuhar Gordon Ramsay je razkril, da je bil na zdravljenju zaradi kožnega raka. Zdravstvenim delavcem se je zahvlalil za njihovo delo, svojim sledilcem pa je položil na srce: "Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje!"

V objavi na Instagramu se je 58-letni kuhar Gordon Ramsay, ki je zvezdnik postal ne samo zaradi svojih z michelinovimi zvezdicami nagrajenih restavracij, temveč tudi zaradi bogate televizijske kariere, zahvalil "neverjetnim" zdravstvenim delavcem za odstranitev bazalnoceličnega karcinoma, ki je ena od nemelanomskih vrst kožnega raka. 

Gordon Ramsay | Foto: Instagram/Gordon Ramsay Foto: Instagram/Gordon Ramsay "Prosim, ne pozabite na kremo za sončenje ta konec tedna," je zapisal in ob objavljeni fotografiji na instagramu, na katerem je videti obliž pod njegovim ušesom, dodal: "Obljubim vam, da to ni lifting obraza! Potreboval bi finančno povračilo!"

Bazalnocelični karcinom je poleg ploščatoceličnega karcinoma najpogostejša oblika nemelanomskega kožnega raka, običajno se pojavita kot bulica, rana oziroma krasta brez poškodbe na glavi in trupu, lahko tudi na okončinah. Ta vrsta raka zelo redko zaseva v druge organe, zato je preživetje več kot 99 odstotno, piše na spletni strani Onkološkega inštituta.

bolezen rak Gordon Ramsay
