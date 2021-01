Igralka močno shujšala: "Ali preostali ljudje to doživljajo ves čas?"

40-letna Rebel Wilson je med gostovanjem v pogovorni oddaji The Morning Crew with Hughesy, Ed and Erin povedala, da je zdaj, ko tehta skoraj 20 kilogramov manj kot pred dobrim letom, vse drugače. Ne le, da se sama počuti bolj zdravo in močno, tudi ljudje se do nje vedejo drugače.

"Zanimivo je. Včasih sem mislila, da sem videti dobro ne glede na obliko telesa. In vedno sem bila precej samozavestna, ne gre za to, da mi je prej tega manjkalo, zdaj pa sem super samozavestna," igralkino izpoved v oddaji navaja portal Fox News. Dodala je, da sama sebe še vedno nekako čuti oziroma doživlja enako, medtem ko je okolica ne.

"Zanimivo se mi zdi to, kako te začnejo obravnavati drugi ljudje. Če si močnejše postave, te pogosto ljudje ne pogledajo dvakrat. Zdaj, ko sem v dobri formi, pa me celo sprašujejo, ali mi vrečke z živili nesejo do avta, ali pa mi pridržijo vrata," je razkrila. Vprašala se je: "Ali preostali ljudje to doživljajo ves čas?"

Zvezdnica se je sicer konec leta 2019 odločila, da bo leto 2020 posvetila zdravju. Kajti čezmerna teža lahko s seboj prinese nemalo zdravstvenih težav, zato se je Rebel odločila, da končno enkrat za vselej opravi z odvečnimi kilogrami in si povrne ne le vitkejšo postavo, temveč predvsem dobro psihično in fizično zdravje. Lotila se je redne vadbe, ki jo je pogosto ovekovečila tudi z objavami na svojem profilu na Instagramu, in diete. Prav ta je bila zanjo velik izziv.

"Prej sem verjetno zaužila po 3.000 kalorij dnevno, in ker je bila večina tega ogljikovih hidratov, sem bila še vedno lačna. Tako sem se lotila visokobeljakovinske diete, kar je velik izziv, saj prej nisem bila vajena jesti veliko mesa," je že pred časom razkrila za portal People. Tisto, kar jo rešuje, je miselnost, da kljub dieti nič ni prepovedano, v zmernih količinah in občasno si lahko privošči bolj redilne oziroma manj zdrave obroke. "Nekako se držim filozofije, da ni nič prepovedano. Ko torej želimo naročiti burgerje, si rečem: 'Nič ni prepovedano.' Privoščim si ga, a pojem le polovico količine, ki sem jo pojedla nekoč. Pojem torej malo burgerja in malo ocvrtega krompirčka in se počutim povsem v redu."