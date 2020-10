Debelušno nevesto zavrnili v poročnem salonu. To je bila kaplja čez rob. #video

DJ Jarman je nekoč tehtala 120 kilogramov. A ko je hotela kupiti poročno obleko in so jo v poročnem salonu odslovili, češ da tako velikih konfekcijskih številk nimajo in da ji ne morejo pomagati, se je odločila, da je dovolj. Prestala je operacijo zmanjšanja želodca, korenito spremenila svoj življenjski slog in danes je marsikdo, ki je ni videl dolga leta, ne prepozna več.