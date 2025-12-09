Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
9. 12. 2025,
8.44

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
Kylie Jenner Timothée Chalamet

Torek, 9. 12. 2025, 8.44

1 ura, 26 minut

Timothée Chalamet in Kylie Jenner zasijala v oranžnem

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Timothee in Kylie | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na premieri njegovega novega filma sta Timothée Chalamet in Kylie Jenner na rdečo preprogo prišla v barvno usklajenih opravah.

V Los Angelesu je premiero dočakal Marty Supreme, najnovejši film mladega igralskega zvezdnika Timothéeja Chalameta, ki je na rdečo preprogo prišel v spremstvu svojega dekleta, resničnostne zvezdnice Kylie Jenner.

Timothee in Kylie | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pred fotografi sta pozirala v barvno usklajenih opravah v precej neobičajnem, živo oranžnem odtenku. Oba sta nosila oblačila modne znamke Chrome Hearts, on pa tudi nenavaden modni dodatek – črno usnjeno torbo za lopar za namizni tenis. Ta sicer ni povsem naključen, 29-letni Chalamet ima namreč v filmu Marty Supreme vlogo nadarjenega igralca namiznega tenisa.

Oglejte si še:

kylie jenner
Trendi To je prva stvar, ki jo zjutraj naredi Kylie Jenner
Melani Mekicar
Trendi Melani Mekicar o srečanju s hollywoodskimi zvezdniki: Morala sem se uščipniti! #video
Kylie Jenner in Timothee Chalamet
Trendi Komentatorji nad Kylie Jenner: Videti je kot mama, ki je ponosna na svojega sina
Kylie Jenner Timothée Chalamet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.