V Los Angelesu je premiero dočakal Marty Supreme, najnovejši film mladega igralskega zvezdnika Timothéeja Chalameta, ki je na rdečo preprogo prišel v spremstvu svojega dekleta, resničnostne zvezdnice Kylie Jenner.

Pred fotografi sta pozirala v barvno usklajenih opravah v precej neobičajnem, živo oranžnem odtenku. Oba sta nosila oblačila modne znamke Chrome Hearts, on pa tudi nenavaden modni dodatek – črno usnjeno torbo za lopar za namizni tenis. Ta sicer ni povsem naključen, 29-letni Chalamet ima namreč v filmu Marty Supreme vlogo nadarjenega igralca namiznega tenisa.

