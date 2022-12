Umrl priljubljeni plesalec in DJ iz šova Ellen DeGeneres

It is with heavy hearts that #BET reports the death of Stephen ‘Twitch’ Boss, acclaimed DJ, dancer and personality. We send our deepest condolences and love to his family and friends. 🕊🕊#BETRemembers pic.twitter.com/cSczJd2m8u — BET (@BET) December 14, 2022

"S težkim srcem moram povedati, da nas je zapustil mož in oče Stephen," je v izjavi za CNN povedala njegova žena, s katero sta pred dnevi praznovala deveto obletnico poroke in imata tri otroke, triletno Zaio, šestletnega Maddoxa in 14-letno Weslie.

"Stephen je osvetlil vsako sobo, v katero je stopil. Družino, prijatelje in skupnost je cenil nad vsem drugim. Bil je hrbtenica naše družine, najboljši mož in oče ter navdih za svoje oboževalce," je še dejala za CNN.

Kot poroča TMZ, naj bi šlo za samomor. Sam se je od doma odpeljal z avtomobilom, zatem pa so ga našli mrtvega v hotelu v Los Angelesu.

Boss je postal prepoznaven po nastopu v oddaji The Wade Robson Project, kasneje pa je sodeloval tudi v šovu Star Search, kjer je zasedel drugo mesto. Leta 2008 je plesal v šovu So You Think You Can Dance in se kasneje vrnil kot eden izmed izbranih plesalcev za All-Star. Bil je tudi sodnik v zadnji sezoni leta 2022. Ellen DeGeneres ga je leta 2014 v svoje priljubljene dnevne pogovorne oddaje pripeljala kot DJ. To službo je opravljal, dokler oddaje letos niso ukinili. Bil je tudi izvršni soproducent oddaje.