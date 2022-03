Slovenski plesalec zapustil priljubljeni TV-šov

"Pred kratkim sem sprejel težko odločitev, da bo sezona 2021 moja zadnja," je slovenski plesalec Aljaž Škorjanec prek Instagrama naznanil novico, da ne bo več sodeloval v BBC-jevem plesnem šovu Strictly Come Dancing, v katerem si je ustvaril izjemno mednarodno prepoznavnost.

"Nekega lepega sončnega dne maja 2013 mi je en telefonski klic za vedno spremenil življenje," se je v zapisu spomnil vabila k sodelovanju v oddaji, "sanje so postale resničnost in to je bila za 23-letnega fanta iz Slovenije izjemna priložnost."

Škorjanec je zmagal že v svoji prvi sezoni oddaje Strictly Come Dancing, v kateri je plesal z angleško zvezdnico Abby Clancy, manekenko in ženo nogometaša Petra Croucha. "Ne glede na vse plesne dvorane, v katerih sem nastopal v svoji plesni karieri, še nikoli nisem bil tako živčen kot takrat, ko sem prvič zaplesal v oddaji," se je spomnil svojih televizijskih začetkov.

V oddaji je spoznal zdajšnjo ženo

V poslovilnem zapisu se je zahvalil vsem soustvarjalcem oddaje, v kateri je ne nazadnje spoznal tudi svojo ženo, plesalko Janette Manrara. "Od dneva, ko sem ga spoznala, sem občudovala njegovo strast do plesa, predvsem pa njegovo dobroto do vseh, ki jih sreča," je Manrara na Instagramu zapisala ob novici o Škorjančevem slovesu od priljubljene oddaje.

"Vsak, ki ga sreča, se ob njem počuti kot nekaj posebnega, to vam bodo potrdile vse njegove plesne partnerke v oddaji," je še pohvalila moža, "je poosebljenje oddaje Strictly Come Dancing - ljudi, ki se želijo naučiti plesati, pripravi do tega, da se v ples zaljubijo."

Oglasili so se tudi producenti oddaje Strictly Come Dancing in sporočili, da se z obžalovanjem poslavljajo od Aljaža. "Zaradi njega, njegovih izjemnih koreografij, strasti do plesa in zlatega srca smo doživeli vrsto nepozabnih trenutkov," so zapisali, "pogrešali ga bomo tako na plesišču kot zunaj njega, na nadaljnji poti pa mu želimo vse najboljše."

Kaj bo počel od zdaj, Škorjanec še ni razkril, zapisal je le, da ima v načrtu "veliko vznemirljivih stvari".

Mimogrede, v oddaji Strictly Come Dancing od leta 2017 sodeluje tudi ukrajinsko-slovenska plesalka Nadiya Bychkova. Ali bo nastopila v novi, letošnji sezoni, sicer še ni znano, uradne zasedbe plesalcev namreč še niso razkrili.

