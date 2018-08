Zvezdnika iz Slovenije v priljubljenem BBC-jevem šovu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Škorjanec in Nadiya Bychkova sta med profesionalnimi plesalci, ki bodo nastopali v novi sezoni BBC-jevega šova Strictly come dancing. Foto: Cover Images

Septembra se na BBC začne nova sezona priljubljenega plesnega šova Strictly come dancing, v katerem bosta svoje sposobnosti spet pokazala Aljaž Škorjanec in Nadiya Bychkova.

V ponedeljek so se pred začetkom nove sezone BBC-jevega šova Strictly come dancing predstavili profesionalni plesalci in njihovi zvezdniški plesni partnerji, ki bodo plesali v letošnjih oddajah.

Med profesionalci, s katerimi bodo plesne korake vadili zvezdniki, sta tudi slovenski plesalec Aljaž Škorjanec in ukrajinsko-slovenska plesalka Nadiya Bychkova.

Nadiya Bychkova na predstavitvi nove sezone. Foto: Cover Images

Za Škorjanca bo to že šesta sezona, za Bychkovo druga

Bychkova se je v priljubljenem šovu prvič predstavila lani in takrat s soplesalcem, igralcem Davoodom Ghadamijem zasedla šesto mesto. Škorjanec je medtem že pravi veteran te oddaje, tokratna sezona bo že njegova šesta, leta 2013, ko je v Strictly come dancing plesal prvič, je s soplesalko, modelom Abbey Clancy, zmagal, lani je osvojil drugo mesto.

Aljaž Škorjanec z ženo Janette Manrara, ki prav tako nastopa v šovu Foto: Cover Images

Med profesionalnimi plesalci v Strictly come dancing je sicer tudi Škorjančeva žena Janette Manrara. Štajerec in Američanka sta par že od leta 2010, poročila pa sta se lani.

A post shared by Aljaž Škorjanec (@aljazskorjanec) on Aug 30, 2017 at 7:59am PDT

