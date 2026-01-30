Šeško predmet vročih debat v Angliji

Manchester United je v prejšnjem krogu z Benjaminom Šeškom v gosteh presenetil Arsenal (3:2), prednost topničarjev pred Cityjem in Aston Villo pa se je stopila zgolj na štiri točke. Bi lahko Londončanom zdaj načrte pokvaril še drugi klub v angleškem prvenstvu, pri katerem se dokazuje Slovenec?

Vodilni Arsenal bo v 24. krogu v soboto gostoval na Elland Roadu. Topničarji jeseni niso imeli težav z Leedsom. Doma so ga pomendrali s 5:0, zdaj pa odhajajo na gostovanje v manj bleščeči formi, saj so na zadnjih treh prvenstvenih tekmah osvojili le dve točki. V ligi prvakov so še vedno stoodstotni in zelo suvereni, na Otoku pa so začeli zapravljati točke, kar lahko skrbi navijače, ki na težko pričakovan naslov angleškega prvaka čakajo že dve desetletji.

Arsenal je v prejšnjem krogu doma izgubil proti Manchester Unitedu (2:3). Foto: Reuters

Če je imel Arsenal v prejšnjem krogu opravka tudi s tekmecem iz Slovenije, saj je proti koncu srečanja pri Unitedu (2:3) v igro vstopil Benjamin Šeško, se bo ta konec tedna pomeril še z drugim klubom v Premier League, pri katerem se dokazuje slovenski legionar. To je Jaka Bijol, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice že nekaj časa na stranskem tiru. Kdaj bi se Korošec lahko vrnil? Njegov trener Daniel Farke je namignil, da bi se to lahko zgodilo 10. februarja, ko bo na drugi strani klubski svetovni prvak Chelsea. Do takrat čakata Leeds še tekmi z Arsenalom in Nottinghamom.

Liverpool brez Isaka proti Newcastlu

Alexander Isak ne bo kandidiral za dvoboj proti nekdanjim soigralcem. Foto: Reuters Sobota bo ponudila še obračun angleških udeležencev v ligi prvakov med Liverpoolom in Newcastlom. Če bi bil zdrav, bi bil v središču pozornosti Šved Alexander Isak, najdražja okrepitev v zgodovini angleškega prvenstva, ki so jo rdeči lani poleti kupili od srak.

Skandinavca pa ne bo, saj bo zaradi zdravstvenih težav odsoten vsaj do marca. Ko sta se Newcastle in Liverpool pomerila prvič v tej sezoni, je bil Isak še član črno-belih, a je takrat zavračal možnost, da bi se pridružil taboru Newcastla, saj je hotel na vsak način zapustiti St. James Park.

Poškodba Dorguja poskrbela za spremembe

Michael Carrick bo v nedeljo naskakoval tretjo zaporedno zmago. Foto: Guliverimage Nedelja bo za slovenske ljubitelje nogometa ponudila najbolj zanimivo srečanje ob 15. uri, ko se bosta na Old Traffordu udarila Manchester United in Fulham. Dvoboj bi se lahko v zgodovino zapisal kot prvi, na katerem bi Benjamin Šeško pod taktirko Michaela Carricka zaigral od prve minute. Proti Cityju je ostal na klopi, proti Arsenalu pa vstopil v igro v zaključku srečanja.

To sta bili tekmi, na katerih so zvezdniki Uniteda navdušili navijače in se na lestvici povzpeli na četrto mesto. Spominjali so na neustrašne in odlično organizirane rdeče vrage, ki so pod vodstvom Sira Alexa Fergusona pred leti rušili vse pred seboj. To bo tudi prva tekma Uniteda pod vodstvom Carricka, na kateri bo velikan iz Manchestra favorit. Proti Cityju in Arsenalu ni bil, a je vseeno osvojil šest točk. Zdaj bo drugače, United je na lestvici krepko pred Fulhamom. Naskakoval bo tretjo zaporedno zmago, ki so jo pri Unitedu nazadnje proslavljali oktobra 2025.

Patrick Dorgu je zatresel mrežo tako Cityja kot tudi Arsenala, zdaj pa mora prisilno počivati vsaj dva meseca in pol. Foto: Reuters

Ker se v napadu obetajo spremembe, saj bo zaradi poškodbe stegenske mišice Danec Patrick Dorgu odsoten vsaj deset tednov, bi lahko prvič od prve minute pod vodstvom Carricka zaigral Benjamin Šeško. Dorgu je bil na zadnjih dveh tekmah imeniten, zatresel je mrežo tako Cityja kot tudi Arsenala, zdaj pa na Otoku prevladuje mnenje, da bi ga lahko na položaju levega krilnega napadalca zamenjal Matheus Cunha.

Šeško v sredino, Mbeumo na desno stran napada?

Bo v napadu Uniteda od prve minute zaigrala trojka dražjih poletnih novincev? Foto: Reuters S tem pa morda še ne bi bilo konec sprememb, saj Amad Diallo proti Arsenalu ni navdušil na položaju desnega krilnega napadalca. Če bi se Carrick odločil za rešitev, da bi tam preselil Bryana Mbeuma, najboljšega strelca rdečih vragov v tej sezoni, bi lahko v središču napada zaigral prav Šeško.

Poleg omenjenih igralcev za mesto v začetni enajsterici v napadu kandidira tudi Mason Mount, na Otoku pa potekajo vroče debate o tem, ali bi se lahko v začetni enajsterici znašel tudi slovenski napadalec.

V nedeljo bosta nastopila tudi najbližja zasledovalca Arsenala. Manchester City bo gostoval v Londonu pri Tottenhamu, kjer se trese stolček danskemu strategu Thomasu Franku, Aston Villa pa bo že pred tem v času poznega nedeljskega kosila gostila Brentford.

