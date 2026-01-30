Žreb parov play-offa za osmino finala lige prvakov je poskrbel za številne atraktivne pare. Rekorder tekmovanja Real Madrid bo za začetek gostoval pri Benfici, kjer je v sredo doživel boleč poraz z 2:4, Jose Mourinho pa lahko še enkrat pokvari načrte nekdanjemu klubu. Branilec naslova PSG se bo v francoskem obračunu udaril z Monacom, Atletico Madrid z Janom Oblakom, edinim Slovencem, ki v tej sezoni nastopa v ligi prvakov, pa se bo pomeril z belgijskim podprvakom Club Brugge.

Pari play-offa za osmino finala lige prvakov: Benfica Lizbona (Por) - Real Madrid (Špa)

Bodo/Glimt (Nor) - Inter (Ita)

Monaco (Fra) - PSG (Fra)

Qarabag (Aze) - Newcastle (Ang)

Galatasaray (Tur) - Juventus (Ita)

Club Brugge (Bel) - Atletico Madrid (Špa)

Borussia Dortmund (Nem) - Atalanta (Ita)

Olympiakos Pirej (Grč) - Bayer Leverkusen (Nem) Prvi dvoboji bodo odigrani 17. in 18. februarja, povratni dvoboji pa teden dni pozneje.

Finale lige prvakov bo 30. maja v Budimpešti na Puskas Areni, kjer bo svojo selektorsko kariero na klopi Slovenije čez dva meseca začel Boštjan Cesar. Foto: Reuters

Portugalski trenerski lisjak Jose Mourinho se je v sredo po epskem zaključku srečanja z Realom veselil kot otrok. Njegova Benfica je v izdihljajih srečanja proti gostom iz Madrida vodila s 3:2, a je zaradi razpleta na drugih tekmah, ki so se že končale, nujno potrebovala še en zadetek, če se je želela prebiti med najboljših 24 in zaigrati v izločilnem delu. Nato je vratar Benfice Anatolij Trubin v zadnjih sekundah dvoboja na Luzu zadel za 4:2, poskrbel za delirij občinstva in portugalskemu velikanu zagotovil nadaljevanje evropske sezone. Ples kroglic je poskrbel, da se bodo beli baletniki vrnili v Lizboni že sredi februarja!

Mourinho po 13 letih spet na Santiago Bernabeuu

Jose Mourinho je v sredo pokvaril načrte nekdanjemu varovancu Alvaru Arbeloi. Zdaj mu jih lahko tudi v play-offu za preboj v osmino finala. Foto: Reuters Benfica, pri kateri je pred dobrim desetletjem navduševal tudi Jan Oblak, bo imela v play-offu za osmino finala zelo zahtevno nalogo. Že pred tem je vedela, da bo imela opravka z dvema velikanoma, ki sta Mourinhu še kako prirasla k srcu. Eden izmed njiju je bil Real, drugi pa milanski Inter, s katerim je Mourinho pred 16 leti osvojil trojno krono ter postal tudi evropski prvak.

Ples kroglic je odločil, da se bo 63-letni Portugalec še enkrat v kratkem času z lizbonskimi orli pomeril s kraljevim klubom, ki ga je vodil med letoma 2010 in 2013 in mu nedavno v zadnjem krogu ligaškega dela preprečil neposredno uvrstitev v osmino finala.

"Premagali smo Real, a je bistveno težje napredovati, če se igrata dve tekmi, ne pa le ena," je že pred žrebom dejal sloviti Portugalec. Ko je leta 2013 zapustil Santiago Bernabeu, se ni več vračal na ta kultni stadion. Po atraktivnem žrebu je dokončo jasno, da bo znova obiskal nogometni dom Reala. To bo storil prvič po 13 letih.

Jan Oblak odhaja v Belgijo

Atletico Madrid z Janom Oblakom je v sredo zapravil priložnost, da bi se uvrstil neposredno v osmino finala lige prvakov. V popravnem izpitu bo skušal preskočiti belgijsko oviro. Foto: Guliverimage Osem najboljših klubov ligaškega dela lige prvakov si je zagotovilo neposreden preboj v osmino finala. To so Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbona in Manchester City. Prevladujejo angleški klubi, neposredno si jih je nastop v osmini finala zagotovilo kar pet. Šesti angleški udeleženec lige prvakov, toliko jih dežela treh levov še ni imela v zgodovini tekmovanja, se jim bo skušal pridružiti prek play-offa. V njem ga čaka najprej dolgo potovanje v Baku, kjer bo prvak Azerbajdžana Qarabag pisal zgodovino, saj se je prvič v ligi prvakov prebil v izločilni del tekmovanja.

Druga polovica udeležencev osmine finala bo torej znana po play-offu, v katerem nastopa 16 klubov, ki so se zvrstili med devetim in 24. mestom. Med njimi ne manjka evropskih velikanov, izstopajo zlasti rekorder Real Madrid, branilec naslova PSG, donedavna finalista Inter in Borussia Dortmund, pa tudi Atletico Madrid, edini klub s slovenskim nogometašem (Jan Oblak). Ta bi se lahko uvrstil neposredno v osmino finala, če bi v zadnjem krogu skupinskega dela doma premagal Bodo/Glimt, a je nepričakovano izgubil (1:2).

Norveški prvak si je prislužil imenitno nagrado, saj bo nadaljeval evropsko pot, v play-offu za osmino finala pa se bo pomeril z italijanskim velikanom Interjem.

Atletico si je za slabo predstavo proti norveškemu prvaku (1:2) prislužil kritike navijačev. Na dvobojih z belgijskim podprvakom Club Brugge se bo spopadel z vlogo favorita. Foto: Reuters

Navijači so v sredo izžvižgali Simeonejevo četo, 33-letni Škofjeločan pa je po razočaranju priznal, da imajo vso pravico izraziti svoje mnenje. Atletico se bo v play-offu za osmino finala lige prvakov pomeril proti Club Bruggeju. Trener belgijskega podprvaka Ivan Leko je v belgijskem prvenstvu v zadnjem obdobju dvakrat na klop posegel tudi komaj 16-letnega slovenskega bisera Tiana Naija Korena.

S kom se bodo srečali zmagovalci dvobojev play-offa v osmini finala? Zmagovalec Club Brugge/Atletico: Liverpool ali Tottenham

Zmagovalec Galatasaray/Juventus: Liverpool ali Tottenham

Zmagovalec Borussia/Atalanta: Arsenal ali Bayern

Zmagovalec Olympiakos/Bayer: Arsenal ali Bayern

Zmagovalec Benfica/Real: Sporting ali Manchester Ciy

Zmagovalec Bodo/Glimt/Inter: Sporting ali Manchester Ciy

Zmagovalec Monaco/PSG: Barcelona ali Chelsea

Zmagovalec Qarabag/Newcastle: Barcelona ali Chelsea



V play-offu za osmino finala lige prvakov bo imel PSG podobno kot v prejšnji sezoni opravka s klubom, s katerim se srečuje tudi v državnem prvenstvu. Lani so tako Parižani zlahka opravili z Brestom, nato pa šli do konca in postali evropski prvak. Tokrat jih čaka Monaco.

PSG v tej sezoni brani evropski naslov. Tudi v prejšnji sezoni si je moral vozovnico za osmino finala izboriti v play-offu. Letos se bo v njem pomeril z Monacom. Foto: Reuters

Zanimivo je, da bo le obračun play-offa minil v znamenju spopada dveh predstavnikov petih najmočnejših lig. Predlanski finalist Borussia Dortmund se bo pomeril z nekdanjim Iličićevim klubom Atalanto iz Bergama, ki je v žreb vstopila kot nosilec, tako da bo povratno srečanje odigrano na Apeninskem polotoku.