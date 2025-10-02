Otroško razposajen, nazaj obrnjena kapa s šiltom: v Sloveniji je užival nemški milijarder

Slovenijo je spet obiskal eden najbogatejših Nemcev, knez Albert von Thurn und Taxis, ki je navdušen avtomobilski dirkač. Ena najbolj znanih plemiških družin v Evropi je obogatela z organizacijo prvega stalnega poštnega prometa v Evropi.

Ko je ves nasmejan zlezel iz dirkalnega avtomobila, si obrnil svojo kapo nazaj, nato pa kmalu slikovito z mahanjem rok razlagal, kaj vse se mu je zgodilo in je bil nato med najbolj aktivni pri polivanju s šampanjcem zmagovalnem odru, bi v njem le težko prepoznali princa, enega najbogatejših Nemcev in nosilca priimka ene najbolj znanih plemiških družin v Evropi.

Video - knez Albert von Thurn und Taxis po obisku Slovenije:

Vse to je Albert von Thurn und Taxis, 42-letni Nemec iz Regensburga na Bavarskem. V tem mestu živi tudi Walter Rohrl, nemška dirkaška legenda in prav Walter je bil med tistimi, ki je Alberta navdušil nad hitrimi avtomobili. Ko je bil še mlad, ga je Rohrl peljal domov s porschejem 911 turbo in ko sta oddrsela skozi enega izmed ovinkov, je bil mladi princ povsem očaran nad avtomobili in avtomobilskim športom.

Najprej je uspehe dosegal na dirkališčih. Leta 2010 je bil prvak nemške serije ADAC GT Masters, nato se je preselil na še bolj raznovrstne, slikovite in kompleksne relije. Prve relije odpeljal leta pred 16 leti, leta 2016 pa začel v reliju voziti resneje in tudi bolj pogosto. Ker se največkrat udeleži močnih mednarodnih relijev, tudi takih za evropsko prvenstvo, do zdaj v skupni razvrstitvi še ni zmagal. Večkrat je bil na zmagovalnih stopničkah, nazadnje tudi prejšnji konec tedna v Novi Gorici. V teh desetih letih je močno napredoval od začetnega “gentleman” dirkača do danes nadvse spodobno hitrega voznika.

“Vsak dirkaški konec tedna mi da ogromno energije. V ponedeljek zjutraj se zbudim s širokim nasmeškom in z veliko zagona,” je za Siol.net povedal po reliju v Novi Gorici, kjer je bil z najeto škodo fabio RS rally2 in nemško sovoznico Jaro Hain skupno na tretjem mestu.

S svojo preprostostjo je Albert von Thurn und Taxis, ki je pri sedmih letih po smrti očeta podedoval družinsko premoženje in postal po oceni Forbesa najmlajši milijarder, odličen primer, kako športni avtomobilizem (še posebej reli) združi posameznike različnih statusov, porekla, premoženja, spola in veroizpovedi v eno veliko družino.

Izobrazba Alberta von Thurn und Taxisa:

Zasebna gimnazija v Regensburgu

Nemška šola v Rimu, kjer maturira

Univerzitetni študij v Edinburghu na Škotskem (študij ekonomije in teologije)

Poklicno usposabljanje v Zurichu za finančnega analitika

Podiplomski študij filozofije v Rimu

Doktorat iz filozofije

Do bogastva s pošto

Med zgodovinsko ključnimi dosežki družine Thurn und Taxis je bil konec 15. stoletja izum poštne službe za cesarja Maksimilijana I. Habsburškega in njena logistična organizacija.

V prvem koraku je Franz von Taxis (Albert je njegov prapraprapravnuk) vzpostavil organizirano kurirsko službo med Innsbruckom, sedežem cesarja, in Brusljem, sedežem habsburškega guvernerja, ter s tem leta 1490 postavil temelje za razvoj mednarodnih poštnih storitev.

Okoli leta 1500 je prenos pisem med Innsbruckom in Brusljem trajal le pet dni in pol. To je bilo za ta čas zelo hitro, saj bi navaden popotnik za pot potreboval vsaj dva ali tri tedne. Tako hiter prenos pošte so dosegli z verigo poštnih postaj, ki so stale na vsakih 20 do 30 kilometrov, kjer so čakali sveži konji in kurirji. Pošta je tako potovala neprekinjeno 24 ur na dan. To je bil prvi stalni mednarodni poštni promet v Evropi.

Zakaj priimek von Thurn und Taxis?



Družina izvira iz okolice Milana in sprva so se pisali Tasso (de Tassis v latinščini). Poštno omrežje so začeli graditi še pod tem priimkom. Leta 1650 jim je cesar podelil plemiški naziv von Thurn und Taxis - Thurn je bila starejša oblika nemške besede za stolp (Turm), ki je bil v njihovem grbu (kot simbol za stražo, varnost in komunikacijo). Taxis je bila germanizirana oblika italijanskega priimka Tasso oziroma de Tassis.

Med njegovimi predniki tudi prva nemška podjetnica

Cesar Matija Habsburški je družino za njene zasluge leta 1615 nagradil s povišanjem urada cesarskega generalnega poštnega mojstra v dedni fevd po moški in ženski liniji, s tem pa so dobili monopol za poštne storitve v cesarstvu. Družbo so lahko vodile tudi ženske predstavnice družine. Med njimi je bila Alexandrine von Taxis (Albert je njen prapraprapravnuk), ki je po smrti moža prevzela vodstvo leta 1628. Cesarsko poštno službo je vodila v imenu svojega pokojnega moža in danes velja za prvo podjetnico v nemški zgodovini. Poleg tega je bilo 17. stoletje tudi obdobje, v katerem je družina Thurn und Taxis dosegla vse večji družbeni prestiž. Povzdignili so jih v cesarske barone, nato cesarskem grofe in nato še cesarske kneze.

Iz Frankfurta so se preselli v Regensburg, kjer živijo še danes. Takrat so prenovili samostan St. Emmeram v družinski dvorec, ki še danes sodi med največje v Evropi.

Po razpadu svetega rimskega cesarstva je družina izgubila cesarsko poštno funkcijo. Njihov poštni monopol se je končal leta 1867, ko je Prusija poštno službo nacionalizirala. Od takrat naprej so upravljali s svojimi nepremičninami, umetninami in predvsem velikim gozdom - v njihovi lasti je več kot 36 hektarjev gozda.

Albert je danes knez in glava družine. Je neporočen in nima otrok. Ima še dve sestri Mario Theresio in Elisabeth.