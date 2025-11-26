Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
26. 11. 2025,
18.30

Osveženo pred

8 minut

Paraolimpijske igre Milano Cortina 2026

Tabea Dovžan in Jernej Slivnik čakata na zeleno luč za paraolimpijske igre

Jernej Slivnik zdaj spet normalno trenira, a ne slaloma, ki je bil njegova glavna disciplina.

Jernej Slivnik zdaj spet normalno trenira, a ne slaloma, ki je bil njegova glavna disciplina.

Foto: Aleš Fevžer

Paratekačica Tabea Dovžan in parasmučar Jernej Slivnik sta 100 dni pred zimskimi paraolimpijskimi igrami predstavila načrte. Dovžan bi lahko postala prva Slovenka, ki bo nastopila na zimskih paraolimpijskih igrah. Oba športnika čakata le še na končno potrditev Mednarodnega paralimpijskega komiteja o njuni udeležbi. To naj bi se zgodilo februarja.

"Težave s poškodbami, ki so me težile v prejšnjih letih, so pozabljene. Zdaj normalno treniram. Želim si predvsem, da bi ostal zdrav. Do iger marca bo še kar nekaj tekem. Vesel sem, ker bo največje tekmovanja štiriletnega obdobja potekalo v alpskem okolju, ne pa na Kitajskem ali v Južni Koreji, kot na mojih prejšnjih dveh," je na svoj 25. rojstni dan povedal Jernej Slivnik na sedežu Smučarske zveze Slovenije.

Slalom, ki je bila njegova glavna disciplina, je zaradi težav z zdravjem zdaj v drugem planu, ker ga zaradi jemanja zdravil proti strdku v krvi ne sme voziti. Upa pa, da v naslednjih letih ne bo več tako, kljub temu pa ima na voljo preostale discipline alpskega programa.

Četrto mesto SP v Lillehammerju v slalomu leta 2022 ocenjuje kot svoj največji uspeh. V minuli zimi je za največja uspeha poskrbel v Torinu na univerzitetnih igrah. Tam je osvojil zlato v veleslalomu in srebro v superveleslalomu. Kot edini slovenski udeleženec je bil na zimskih paraolimpijskih igrah leta 2018 in 2022. Njegov najboljši rezultat je bil v slalomu leta 2018, ki ga je končal na 12. mestu.

Tabea Dolžan je dobro odprla sezono v Skandinaviji.

"Na prvih tekmah celinskega pokala v Skandinaviji sem bila dvakrat tretja. To je bil izvrsten uvod v sezono," pa je dejala Tabea Dolžan, paratekačica na smučeh, morebitna debitantka na igrah. Večino treningov je opravila v Planici, kjer je imela odlične pogoje za vadbo.

Roman Jakič, predsednik panoge za parasmučanje na Smučarski zvezi Slovenije (SZS), je dejal, da bodo po dolgem času na zimskih igrah iz Slovenije najverjetneje dva tekmovalca, ponavadi je bil en sam. Napovedal je željo, da bi bilo v prihodnje še več slovenskih predstavnikov. Dela, da se bo to zgodilo, so se tudi že lotili.

