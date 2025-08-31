Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
21.18

Osveženo pred

46 minut

Sebastien Ogier Paragvaj reli WRC

Nedelja, 31. 8. 2025, 21.18

46 minut

Sebastien Ogier ohranja kandidaturo za deveti naslov svetovnega prvaka

Sebastien Ogier | Sebastien Ogier je zmagal na reliju po Paragvaju in ohranil upe za naslov svetovnega prvaka. | Foto Guliverimage

Sebastien Ogier je zmagal na reliju po Paragvaju in ohranil upe za naslov svetovnega prvaka.

Foto: Guliverimage

Sebastien Ogier je ohranil kandidaturo za deveti naslov svetovnega prvaka po zmagi na reliju po Paragvaju. Francoski voznik Toyote je v soboto prevzel vodstvo, saj je imel korist od predrtja pnevmatike, ki ga je utrpel finski sotekmovalec Kalle Rovanperä. Nato je prvo mesto ohranil do konca.

Ogier je s sovoznikom Vincentom Landaisom za vse hitrostne preizkušnje potreboval dobre tri ure, Britanec Elfyn Evans (Toyota) je bil drugi s 26,2 sekunde zaostanka. Tretji je bil Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je bil le sekundo počasnejši od britanske dvojice na drugem mestu. Rovanperä je bil šesti z dobrima dvema minutama zaostanka za Ogierjem.

Ogierjevo zmago je v zadnji etapi načelo močno deževje, ki ga je upočasnilo, kar ga je stalo tudi dragocenih sekund in dodatnih točk v boju za naslov. Izgubil jih je osem ali devet, kar bi bilo dovolj, da bi bil že sam na čelu seštevka SP.

"Res sem imel smolo, bil sem edini, ki je doživel to močno deževje, ko sem bil na progi," je dejal 40-letnik. "Ampak še naprej zmagujemo in osvojili bomo prvenstvo," je prepričano dodal Ogier, ki se je vodilnemu v seštevku SP Elfynu Evansu približal na devet točk in si z Rovanperäjem delil drugo mesto.

To je bil Ogierjev 65. uspeh v dirkah za SP. V tej sezoni je izpustil tri dirke, a ohranil možnost, da bi izenačil rekordnih devetih naslovov, ki ga ima njegov rojak Sebastien Loeb. Pred sezono je dejal, da bo tekmoval le del nje. A se pričakuje, da bo nastopil na zadnjih štirih dirkah sezone, vključno z naslednjo čez dva tedna v Čilu.

