Kitajska slavi: je Trump na poti v veliki poraz?

"Ne mislim, da Ši (Džinping, op. p.) čuti tako velik pritisk zaradi Trumpove trgovinske vojne. Izvoz v ZDA se je zmanjšal, vendar je izvoz v preostali svet to v veliki meri izravnal. Skupni mesečni presežek v blagovni menjavi je še vedno presegel sto milijard dolarjev (87,4 milijarde evrov, op. p.) in je na dobri poti, da (na letni ravni, op. p.) doseže 1,2 bilijona dolarjev (1,05 bilijona evrov, op. p.)."

Kitajski izvoz države v vzponu odtehtal padec izvoza v ZDA

To je na družbenem omrežju X zapisal ameriški ekonomist in nekdanji uslužbenec ameriškega finančnega ministrstva Brad Setser. Ta poudarja, da kitajski izvoz v ZDA upada, da pa narašča kitajski izvoz v države v vzponu. Pri tem so v koristi Kitajske nižje cene surovin. Kitajska tudi krepi svoj izvoz v države, ki so nekakšen posrednik med Kitajsko in ZDA.

Kitajski izvoz v ZDA je že pred začetkom letošnje Trumpove carinske vojne znašal le dva odstotka kitajskega bruto domačega proizvoda (BDP).

Razcvet kitajskega avtomobilskega izvoza

Ni presenetljivo, da se je kitajski izvoz v jugovzhodno Azijo v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal, poudarja ekonomist in dodaja, da za zdaj ni nobenih resničnih znakov, da so Trumpove carine ukrotile kitajskega izvoznega orjaka.

Niz objav na omrežju X Brada Setserja o kitajskem gospodarstvu:

Setser poudarja še razcvet kitajskega avtomobilskega izvoza, prav tako tudi selitve svetovne avtomobilske proizvodnje na Kitajsko še vedno niso izgubile zagona.