Oven

Mislili boste, da ste dobili napačen vtis, a verjemite, niste ga. Gre za dejstvo, da komentarjev niste vzeli preveč osebno. Nekateri ljudje govorijo svobodno in ne pomislijo na posledice, ki jih prinesejo njihove besede. Vi ste to lahko zaznali, saj so vaše komunikacijske sposobnosti na visokem nivoju.

Bik

Začutili boste potrebo po prostem času, da bi lahko ocenili, kako stvari potekajo. Vaš spremenjen vidik vam bo dovolil, da boste lahko uživali v pomembnejših stvareh. Odpravite negativne vidike življenja. Osredotočite se na prijetnejše stvari okoli vas in jih z odprtim srcem tudi sprejmite.

Dvojčka

To bo čas domišljavosti, saj se stvari odlično obračajo, kar boste želeli povedali vsem. Nič ne bo narobe, če boste delili z drugimi vašo dobro usodo, samo naredite to zelo premišljeno. Kakorkoli, drugi se zaradi lastnih težav ne bodo mogli povezati z vašo srečo in uspehom. Novice raje zadržite zase, dokler se ne bodo počutili bolje.

Rak

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.

Lev

Bodite to, kar ste, in videli boste, kdo vas ima v resnici rad in kdo ne. Tisti, ki ste samski in v procesu spoznavanja določene osebe, se ne sramujte več. Vsi smo krvavi pod kožo, tudi vi. Pokažite svoj pravi obraz in videli boste, kako zelo ste tej osebi všeč. Vezani lahko danes v razmerju pričakujete veliko nesoglasij in prepirov.

Devica

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Tehtnica

Danes si boste želeli, da bi imeli malo več denarja, saj bi tako bilo vaše življenje lažje in bolj prijetno. A to je le mala iluzija. Pogosto sanjate o tem, kako bi bilo, če bi bili finančno bolj varni. Če bi bile vaše finančne težave izkoreninjene, bi vaše življenje bilo drugačno, a ni nujno, da lažje.

Škorpijon

Danes boste nejevoljni, ker vas je nekdo napotil v napačno smer. Za vas ne bo pomemben razlog. Namesto, da bi spremenili razpoloženje, boste sledili občutku, dokler vam vse skupaj ne bo začelo presedati. Bolje bi bilo, da bi se bojevali zase, vi pa boste stali pri miru in ne boste naredili ničesar. Ob vsem skupaj pazite na morebitne posledice.

Strelec

Danes boste prišli do spoznanja, da ste še vedno zelo srečni. Mislili ste, da boste srečni samo, če boste dobili več. Kar se morate naučiti je, da v življenju ne rabite veliko za srečo. Večina od nas že ima tisto, kar potrebujemo, da so naša življenja srečna. Znebite se stvari, ki jih ne želite, da boste srečnejši. Odločitev leži na vas.

Kozorog

Postavili se boste v prav poseben položaj. Poskusite stvari narediti malo drugače, čeprav bodo vse spremembe enako dobre. Ne bodite prezahtevni do sebe, ampak enostavno sledite vašemu naravnemu občutku brez pričakovanj, kar vam bo dovolilo, da boste lahko vključili nekaj spontanosti v vaše aktivnosti. Poskrbite, da boste uživali, kot ste nekoč že.

Vodnar

V vaši naravi je, da želite vključiti vse v svoje načrte. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbeča stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen. Samo bodite previdni, da ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge. Pomislite tudi nase!

Ribi

Hitro se boste prilagodili drugim, veliko boljše, kot se bodo ostali vam. Danes boste polni razumevanja in topline. Sprejemali boste vse okoli sebe in pripravljeni boste pomagati. Ničesar tudi ne boste zahtevali, saj bo vaše bogastvo danes v dajanju in ne v jemanju. Zelo pohvalno, počutili se boste več kot odlično.