Dnevni horoskop: raki ste pripravljeni pomagati, tehtnice pazite na zapravljanje

Oven

Nekoliko bolj previdno boste razmišljali o svojih načrtih. Z lahkoto boste opravljali vsakodnevne obveznosti. Glede na vloženo delo pa še ne boste zadovoljni z rezultati. Ne boste se pretirano obremenjevali, saj se zavedate, da imate še čas. Ne pozabite na gibanje in rekreacijo.

Bik

Zaradi nekaterih okoliščin boste zelo nesrečni. Popoldne vas bo napadla še izčrpanost. Na srečo boste ugotovili, da si lahko pomagate le sami. Poskrbite za vaše ravnovesje. Pravega poguma pa danes še ne boste začutili. Nič za to, vsak potrebuje svoj čas. Jutri bo že bolje.

Dvojčka

Lahko pričakujete neke nove spremembe, ki pa vas bodo žal razočarale. Zato boste malce depresivni. Zvečer se boste razveselili neke novice in zato boste lažje premagali stres. Pri tem vam bodo pomagali tudi prijatelji ali družinski člani. Dali vam bodo vedeti, da vam bo zagotovo uspelo.

Rak

Večji del dneva boste namenili duhovnosti. Pripravljeni boste pomagati drugim, z materialnimi dobrinami ali na kakšen drug način. Zaradi tega boste lahko malce izčrpani, a če se boste odpravili dovolj zgodaj v posteljo, boste že jutri kot novi. Morda boste imeli tudi občutek, da vas ljudje ne razumejo.

Lev

Nekaj vas bo zmedlo, a le za kratek čas. Razmislite, če ste pripravljeni sprejeti konstruktivno kritiko. Pripravite se, saj jo boste danes dobili od nekoga, ki vam veliko pomeni. Pazite, da ne boste zajedljivi, da ne bo oseba odšla iz vašega življenja. Hotela vam bo samo pomagati.

Devica

Pazite, da danes ne boste govorili preveč lahkomiselno. Zna se zgoditi, da vas potem drugi ne bi jemali resno, čeprav boste imeli dobre zamisli. Poskusite najti ravnotežje med inovativnimi zamislimi in pravimi ukrepi. Ne sledite le preblisku. Preverite, če je ideja tudi realna. Zmedeni boste.

Tehtnica

Lotevala se vas bo slaba volja in na trenutke se vam bo zdelo, da nimate moči, da bi se borili. Naj vas to ne spravi iz tira. Stvari se bodo uredile že proti koncu dneva, ko vam bo nekdo prisluhnil in vam bo prišepnil možno rešitev, ki se bo zdela realna. Danes pazite tudi na nekontrolirano zapravljanje.

Škorpijon

Samski boste na ljubezenskem področju spet dobili nove priložnosti. V vaši bližini se zagotovo že skriva oseba, ki vam lahko obrne življenje na glavo. Samo odprite oči! Vezani boste danes čutili, kako zelo so vam zvezde naklonjene. Partnerski odnos, ki ga imate, bo razgiban in pester. Večer pred vama bo poln zabave.

Strelec

Danes se boste počutili razmeroma dobro, čeprav se boste mnogi soočali z manjšimi zdravstvenimi težavami. Naj vas kratek prehlad ne vrže povsem iz tira. Današnji dan bo ugoden predvsem za to, da se lotite vprašanj, ki se dotikajo perečih tem. Zagotovo boste našli kakšne ustrezne rešitve.

Kozorog

V ljubezni boste čutili, da se na partnerja lahko zanesete v dobrem in slabem. Pred vama je pomembna skupna odločitev. Ta bo okrepila vajino razmerje. V večernih urah se boste zagotovo zabavali v partnerjevi družbi. Dolgčas bosta pregnala z druženjem. Samski boste preživeli večer v družbi prijateljev.

Vodnar

Bodite pozorni na vaše telo in se ustavite, ko vam bo tako naročilo. Močna agresivna sila bo kar vrela na dan in želela, da nekaj naredite. Pazite, da boste ob vsem tem skrbni tudi do drugih. Najbolj pomembno po bo, da boste pazili, da boste poskrbeli tudi sami zase. Poslušajte svojo intuicijo in stvari se bodo izboljšale.

Ribi

Čustveno bi morali biti danes dobro. A ko bo prišlo do situacije, ko bo potrebno nekaj narediti, boste zelo neodločeni. Izkoristite fantastično možnost, ki se vam bo ponudila. Najbrž ne boste želeli nič zamuditi. Poskušajte dobiti pravi koščke sestavljanke. A še najbolje bi bilo, če bi preizkusili vse in videli, kateri vam najbolj ustreza.