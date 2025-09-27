Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Š. L.

Sobota,
27. 9. 2025,
18.08

Angleško prvenstvo, 6. krog

Šeško zabil prvi gol za United, a izgubil. Poraz tudi za Liverpool.

Benjamin Šeško je sredi prvega polčasa tekme z Brentfordom dosegel svoj prvi gol za Manchester United.

Benjamin Šeško je sredi prvega polčasa tekme z Brentfordom dosegel svoj prvi gol za Manchester United.

Foto: Reuters

Na uvodni tekmi šestega kroga premier lige je Benjamin Šeško zabil prvi gol za Manchester United, a so proti Brentfordu izgubili z 1:3. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je Caoimhin Kelleher branil. Izgubil je tudi Chelsea, z 1:3 proti Brightonu. Spodrsljaj si je privoščil vodilni Liverpool, Crystal Palace ga je z golom v sodnikovem dodatku premagal z 2:1. Je pa visoko zmagal Manchester City, s 5:1 proti Burnleyju. Leeds United Jake Bijola je z Bournemouthom igral 2:2. Slovenski branilec je tudi na peti tekmi ostal na klopi za rezerviste.

Angleško prvenstvo, 6. krog:

Sobota, 27. september:

Po fliperju prvi gol Šeškota za United

Igor Thiago je dvakrat zadel že v prvih 20 minutah. | Foto: Reuters Igor Thiago je dvakrat zadel že v prvih 20 minutah. Foto: Reuters Dvaindvajsetletni Benjamin Šeško je sobotno tekmo začel v prvi postavi (tretjič zapored). Do te tekme je v premier ligi in ligaškem pokalu odigral skoraj 300 minut, a uspel sprožiti le pet strelov, od katerih je le eden letel v okvir vrat. Poleg tega se je v kazenskem prostoru nasprotnika žoge dotaknil le osemkrat in dobil devet od 17 zračnih dvobojev. Manchester United je bil po petih odigranih tekmah na 11. mestu s sedmimi točkami. V prejšnjem krogu so rdeči vragi premagali Chelsea, kar je bil velik obliž na rane po slabem začetku sezone. Brentford je bil 17. z le štirimi točkami. Šekotovi so bili torej favoriti.

Kljub prvencu v premier ligi razočarani Šeško po tekmi. | Foto: Reuters Kljub prvencu v premier ligi razočarani Šeško po tekmi. Foto: Reuters A je Igor Thiago rdečim vragom že v prvih 20 minutah zabil dva gola, nakar je v 26. minuti vendarle svoj prvi zadetek v premier ligi dosegel mladi slovenski napadalec. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je irski vratar Caoimhin Kelleher branil. Sredi drugega polčasa je imel United priložnost za izenačenje. Bryan Mbeumo je padel v kazenskem prostoru, a je Bruno Fernandes zapravil 11-metrovko. Slabo je streljal in Kelleher je njegov strel ubranil. Za končni izid 3:1 je Mathias Jensen od daleč zadel v sodnikovem dodatku.

Visoka zmaga Cityja, poraz za Liverpool

Erling Haaland je Burnleyju zabil dva gola. | Foto: Reuters Erling Haaland je Burnleyju zabil dva gola. Foto: Reuters

Visoko zmago je dosegel Manchester City, s 5:1 so sinjemodri premagali Burnley. Nesrečnik tekme je bil Maxime Esteve, ki je dvakrat zatresel svojo mrežo. Dva gola je za City dosegel tudi Erling Haaland. Za Manchester City je to tretja zmaga sezone, s katero so se približali pred tem krogom vodilnemu in še neporaženemu Liverpoolu. Ta je namreč s Crystal Palace izgubil (1:2).

Liverpool je zaostajal že po prvem polčasu, ko je slabo posredovanje Ryan Gravenbercha izkoristil Ismaila Sarr, bi pa lahko bil njegov zaostanek še mnogo večji. Domači so imeli namreč še pet lepih priložnosti, Jean-Philippe Mateta je med drugim zadel tudi vratnico. V drugem polčasu je Liverpool zaigral bolje, Federico Chiesa je 87. minuti izenačil. Gol za zmago Crystala je v sodnikovem dodatku drugega polčasa zabil nekdanji član Arsenala Eddie Nketiah.

Angleško prvenstvo, 6. krog:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Ponedeljek, 29. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Haaland (Man City) 
– Thiago (Brentford), Semenyo (Bournmouth), Anthony (Burnley)
3 – Ekitike (Liverpool), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Richarlison (Tottenham), Fernandez (Chelsea), Saar (Crystal Palace)
...
Benjamin Šeško (Man United) 

