Avtor:
N. V.

Sobota,
6. 9. 2025,
18.01

Osveženo pred

54 minut

koncert Coldplay

Ljubica, ki jo je na koncertu Coldplay ujela kamera, se ločuje

Avtor:
N. V.

Protagonistka posnetka s koncerta Coldplay, ki je letošnje poletje obkrožil svet, se ločuje od moža, ki ga je na omenjenem posnetku varala s svojim šefom.

Kristin Cabot, tista ženska, ki jo je na koncertu skupine Coldplay kamera ujela v objemu njenega poročenega šefa, je v ločitvenem postopku, poroča tabloid The Sun.

Vodja kadrovske službe v podjetju Astronomer se je julija letos znašla na medijskih naslovnicah po vsem svetu, potem ko so jo na koncertu Coldplay posneli v objemu svojega šefa Andyja Byrona. Postala sta škandal in spletna senzacija hkrati, nato sta oba dala odpoved, razpadla pa sta tudi njuna zakona.

@instaagraace trouble in paradise?? 👀 #coldplay #boston #coldplayconcert #kisscam #fyp ♬ original sound - grace

Byronova žena Megan si je na družbenih omrežjih priimek nemudoma spremenila nazaj v dekliškega, se izselila iz skupnega doma in izginila iz javnosti, ločitveni postopek med njima pa naj še ne bi stekel.

"Kreten, ki si je to zaslužil"

Zakon Kristin Cabot pa je uraden konec dočakal sredi avgusta, ko je vložila zahtevo za ločitev, čeprav naj bi se njen odnos z možem Andrewom Cabotom, premožnim dedičem, krhal že prej. To bo zanj sicer že tretja ločitev, njegova prva žena je za The Sun komentirala, da je "kreten, ki si je to zaslužil".

Coldplay par
koncert Coldplay
