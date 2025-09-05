ESET podira rekorde pri odzivanju na grožnje

ESET je na podlagi podrobne analize delovanja svojih storitev upravljanega odkrivanja in odzivanja ESET MDR odkril, da je dosegel povprečni čas trajanja MTTR samo pet minut in 51 sekund. S tem je prekosil najbližjo konkurenco, ki ima javno objavljene podatke o MTTR za več kot 25 odstotkov, pri čemer se pri drugih konkurentih, ki objavljajo ta pokazatelj, MTTR začne pri 18 minutah, v povprečju pa znaša 22 minut!*

Foto: Shutterstock

Zakaj je MTTR sploh pomemben?

V kibernetski varnosti je MTTR povprečni čas, ki ga organizacija potrebuje za popolno obnovo po odkritju varnostnega incidenta, vključno z ukrepi za popravilo, rešitev ali odpravo težave. ESET MDR pa ga meri kot povprečni čas, ki ga njegova ekipa SOC potrebuje za preiskavo grožnje, od prejema zaznave oziroma prejema opozorila do zaprtja primera, kar predstavlja ali zaprt status ali status čakanja na strankino potrditev zaključka.

Foto: SI SPLET D.O.O. Pri kibernetski varnosti je hitrost odzivanja kritična

Poleg rekordnega MTTR pri ESET MDR izstopa tudi čas zaznave grožnje. Ta namreč traja manj kot minuto. V tem času storitev za posamezen zaznani dogodek izvede analizo in presojo grožnje ter kreira opozorilo, s katerim se začne merjenje MTTR. To pomeni, da v primeru ESET MDR traja celoten proces od zajema do razrešitve grožnje manj kot sedem minut, kar je nedosegljivo za druge ponudnike storitev MDR, njihove "tovarniške" SOC in ponudnike upravljanih storitev kibernetske varnosti ter svetlobna leta daleč od odzivnosti, ki jo dosegajo ekipe v notranjih varnostno-operativnih centrih.

Nedosegljivo konkurenci – storitev ESET MDR po zadnjih merjenjih povišuje lestvico hitrosti od odkritja do razrešitve grožnje na manj kot šest minut.

Dosežek povečuje ESET-ovo primerjalno prednost

"ESET je do zdaj uradno dosegal čas MTTR 20 minut, kar je bilo, vključujoč rezervo, določeno ob začetku izvajanja storitev ESET MDR. Ker smo storitev nenehno izboljševali in optimizirali, tudi z umetno inteligenco, lahko zdaj strankam z zaupanjem sporočamo, da naš čas za odkrivanje in odzivanje traja samo še šest minut," je še povedala Petra Veber.

Glede na analizo konkurence to pomeni, da je storitev ESET MDR najhitrejša na trgu. To ob vseh najvišjih priznanjih na neodvisnih testiranjih glede natančnosti in učinkovitosti zaznavanja groženj postavlja ESET v vodilni položaj tudi v segment storitev MDR.

Podjetje sicer na trgu nastopa z dvema paketoma storitev MDR. ESET MDR je kot visoko avtomatizirana storitev v oblaku, namenjena organizacijam z od ene do tisoč delovnih postaj. Za MDR Ultimate pa se odločajo podjetja, ki se uvrščajo med bistvene ali pomembne subjekte ter ključna infrastruktura in zahtevajo namestitveno rešitev, ki ni v oblaku.

Storitev ESET MDR odlikuje uporaba strojnega učenja in umetne inteligence, ki jo obvladujejo ESET-ovi vrhunski strokovnjaki z več kot 30 leti znanja in izkušenj. Foto: ESET

*Vir: Poročilo Verizon 2025 o preiskavah kršitev varnosti podatkov in javne spletne strani vzorčnih ponudnikov storitev MDR iz julija 2025.

Naročnik oglasnega sporočila je SI SPLET D.O.O.