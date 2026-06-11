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Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
11. 6. 2026,
19.32

Osveženo pred

3 minute

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu otvoritev Shakira Alanis Morissette Katy Perry

Četrtek, 11. 6. 2026, 19.32

3 minute

Otvoritvena slovesnost

Shakira odprla nogometni spektakel v Mehiki #vŽivo

Avtor:
Ž. L.

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Otvoritvena slovesnost SP 2026 | Otvoritvene slovesnosti bodo potekale v Mehiki, Kanadi in za konec še v Los Angelesu. | Foto Guliverimage

Otvoritvene slovesnosti bodo potekale v Mehiki, Kanadi in za konec še v Los Angelesu.

Foto: Guliverimage

Pred uvodno tekmo 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ki jo bosta nocoj odigrala Mehika in Južna Afrika, bo za prvo dejanje mundiala poskrbela zgodovinska otvoritvena slovesnost. Kaj v skupnem spektaklu pripravljajo Američani, Kanadčani in Mehičani?

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Svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki bo v številnih pogledih zgodovinsko, otvoritvena slovesnost pri tem ni nobena izjema. Mundial prvič gostijo tri države, prav vse tri pa bodo prispevale svoj delež k otvoritveni slovesnosti. V vsaki državi se bo otvoritvena slovesnost začela 90 minut pred uvodno tekmo na tleh gostiteljice.

Vse skupaj se danes začenja v Mehiki, na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu, kjer bo kasneje odigrana tudi uvodna tekma. Oblasti v mestu so 11. junij razglasile za praznik, šole so zaprte, delodajalci naj bi vzpodbujali delo od doma, kjer je to potrebno.

Mehika in Južna Afrika odpirata 23. svetovno prvenstvo v nogometu. | Foto: Guliverimage Mehika in Južna Afrika odpirata 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Foto: Guliverimage

V glavni vlogi je tradicionalna ikona glasbe na svetovnih prvenstvih Shakira, ki je predstavila pesem Dai dai (v slovenščini 'dajmo'), ob njej bodo nastopili še Burna Boy, J Balvin, Tyla, Alejandro Fernandez, Danny Ocean in drugi.

Mehika bo nato štafeto predala Torontu; v Kanadi, ki jo v petek zvečer po slovenskem času čaka obračun z Bosno in Hercegovino, bo imela glavno besedo Alanis Morissete, med nastopajočimi so tudi Alessia Cara, Michael Buble, Jessie Reyes in drugi.

Spektakel se bo v noči na soboto zaključil v Los Angelesu, na stadionu SoFi bo v ospredju Katy Perry. Sledil bo obračun reprezentanc ZDA in Paragvaja. Vsak del 'trilogije' naj bi predstavil posebno kulturo treh gostiteljic.

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