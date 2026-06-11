Shakira odprla nogometni spektakel v Mehiki #vŽivo

Pred uvodno tekmo 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ki jo bosta nocoj odigrala Mehika in Južna Afrika, bo za prvo dejanje mundiala poskrbela zgodovinska otvoritvena slovesnost. Kaj v skupnem spektaklu pripravljajo Američani, Kanadčani in Mehičani?

Svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki bo v številnih pogledih zgodovinsko, otvoritvena slovesnost pri tem ni nobena izjema. Mundial prvič gostijo tri države, prav vse tri pa bodo prispevale svoj delež k otvoritveni slovesnosti. V vsaki državi se bo otvoritvena slovesnost začela 90 minut pred uvodno tekmo na tleh gostiteljice.

Vse skupaj se danes začenja v Mehiki, na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu, kjer bo kasneje odigrana tudi uvodna tekma. Oblasti v mestu so 11. junij razglasile za praznik, šole so zaprte, delodajalci naj bi vzpodbujali delo od doma, kjer je to potrebno.

Mehika in Južna Afrika odpirata 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Foto: Guliverimage

V glavni vlogi je tradicionalna ikona glasbe na svetovnih prvenstvih Shakira, ki je predstavila pesem Dai dai (v slovenščini 'dajmo'), ob njej bodo nastopili še Burna Boy, J Balvin, Tyla, Alejandro Fernandez, Danny Ocean in drugi.

We’re Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! ⚽️🐺 @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2



A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian… pic.twitter.com/vbNJY8CniO — Shakira (@shakira) May 23, 2026

Mehika bo nato štafeto predala Torontu; v Kanadi, ki jo v petek zvečer po slovenskem času čaka obračun z Bosno in Hercegovino, bo imela glavno besedo Alanis Morissete, med nastopajočimi so tudi Alessia Cara, Michael Buble, Jessie Reyes in drugi.

Spektakel se bo v noči na soboto zaključil v Los Angelesu, na stadionu SoFi bo v ospredju Katy Perry. Sledil bo obračun reprezentanc ZDA in Paragvaja. Vsak del 'trilogije' naj bi predstavil posebno kulturo treh gostiteljic.