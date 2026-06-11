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Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
18.29

Osveženo pred

17 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nemška nogometna reprezentanca

Četrtek, 11. 6. 2026, 18.29

17 minut

Darilo navijačem

Izjemna gesta nemških nogometašev odmeva v ZDA

Avtorji:
Ž. L., STA

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Nemčija SP 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nemški nogometaši bodo 600 svojim navijačem plačali avtobusni prevoz na zadnjo tekmo Nemčije v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki se bo začelo danes v ZDA, Mehiki in Kanadi.

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Nemški reprezentanti so se odločili za plačilo avtobusnega prevoza iz New Yorka do stadiona v East Rutherfordu, kjer bo Nemčija 25. junija igrala proti Ekvadorju.

Mestne oblasti v New Yorku so večkrat povečale cene železniških in avtobusnih kart od New Yorka do stadiona MetLife v East Rutherfordu, kar je izzvalo negativne reakcije navijačev, ki so že za tekme plačali visoke cene vstopnic.

"Glede na visoke stroške potovanj z avtobusom in vlakom v New Yorku med SP so nemški reprezentanti organizirali brezplačen prevoz na zadnjo tekmo za 600 navijačev," je BBC navedel sporočilo nemške nogometne zveze.

"Kapetan Joshua Kimmich in soigralci bodo pokrili stroške avtobusa, ki bo prepeljal navijače iz New Yorka do stadiona za tekmo z Ekvadorjem," so dodali.

Povratna karta z vlakom do stadiona, ki običajno stane 11 evrov, med SP stane kar 85 evrov, kar je sicer precej manj od 130 evrov, kolikor so za karte sprva želeli pri NJ Transitu in se soočili z ostrimi kritikami.

Avtobusni prevoz pa bo stal 17 evrov namesto prvotno predlaganih 69. Na zadnjih dveh SP v Rusiji in Katarju je bil prevoz za navijače brezplačen. Štirikratni svetovni prvaki Nemci bodo sicer prvo tekmo na tem SP igrali v nedeljo v Houstonu proti Curacau.

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