Met Gala 2027 že zdaj dviguje prah: izbira teme je razdelila javnost

Met Gala je vsako leto znova ena najbolj pričakovanih modnih prireditev, zato veliko pozornosti pritegne že sama napoved teme. Tokrat je odziv še toliko večji, saj so organizatorji razkrili, da bo Met Gala 2027 posvečena enemu najvplivnejših, hkrati pa tudi najbolj kontroverznih modnih oblikovalcev našega časa. Medtem ko se številni z odločitvijo strinjajo in jo jemljejo kot poklon izjemnemu ustvarjalcu, drugi opozarjajo, da njegove preteklosti ni mogoče spregledati.

Poklon enemu največjih modnih ustvarjalcev

Met Gala 2027 bo tokrat navdih črpala iz spomladanske razstave Inštituta za kostumografijo v Metropolitanskem muzeju v New Yorku, naslovljene John Galliano: Horizons. Razstava bo obiskovalcem ponudila vpogled v več kot štiri desetletja ustvarjanja britanskega modnega oblikovalca Johna Galliana, čigar delo je zaznamovalo številne modne hiše in generacije oblikovalcev.

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Razstava bo predstavila njegovo ustvarjalno pot od študija na londonski šoli Central Saint Martins do obdobij ustvarjanja za Givenchy, Dior, lastno modno znamko in nazadnje za znamko Maison Margiela. Na ogled bodo postavljeni ikonične modne kreacije, skice, fotografije, dodatki, videoposnetki in številni arhivski materiali, ki bodo razkrivali njegov način ustvarjanja in razvoj njegovih idej.

Kot poročajo na spletnem portalu Vogue, bo Galliano šele tretji živeči modni oblikovalec, ki bo v Metropolitanskem muzeju prejel tako obsežno samostojno razstavo. Gre za priznanje, ki ga v modnem svetu prejmejo le redki.

Oblikovalec, ki je spremenil pogled na visoko modo

John Galliano velja za enega najbolj domiselnih in drznih modnih oblikovalcev sodobnega časa. Njegove modne revije niso bile zgolj predstavitve novih kolekcij, ampak prave gledališke predstave. Znan je po dramatičnih silhuetah, razkošnih materialih, zgodovinskih navdihih in pripovedovanju zgodb z modo.

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Poseben pečat je pustil predvsem pri Diorju, kjer je med letoma 1996 in 2011 ustvaril nekatere najbolj nepozabne modne kreacije, ki so jih nosile številne svetovno znane osebnosti, številni modni poznavalci pa ga še danes uvrščajo med največje kreative v zgodovini visoke mode.

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Po odhodu iz Diorja se je po več letih vrnil v modni svet kot kreativni direktor modne hiše Maison Margiela ter ponovno dokazal svojo ustvarjalnost in prejel številne pohvale za nove kolekcije.

Prav njegova preteklost deli javnost

Čeprav Gallianovega modnega vpliva skoraj nihče ne zanika, je prav njegova osebna zgodba razlog, da je bila napoved teme deležna toliko odzivov. Leta 2011 je bil namreč odpuščen iz modne hiše Dior, potem ko so v javnost prišli posnetki njegovih antisemitskih izjav. Zaradi sovražnega govora ga je obsodilo tudi francosko sodišče. Pozneje se je večkrat javno opravičil, spregovoril o težavah z odvisnostjo in poiskal strokovno pomoč. Njegova vrnitev v modno industrijo je trajala več let, danes pa velja za enega najodmevnejših primerov ponovne uveljavitve v svetu mode.

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Prav zaradi tega številni menijo, da je odločitev Metropolitanskega muzeja pogumna. Nekateri jo vidijo kot priznanje izjemnemu ustvarjalnemu oblikovalcu, drugi pa opozarjajo, da takšna razstava lahko pošlje napačno sporočilo in zasenči dogodke iz njegove preteklosti.

Na družbenih omrežjih se je vnela razprava

Po objavi teme so se družbena omrežja hitro napolnila z različnimi odzivi. Nekateri uporabniki poudarjajo, da je Galliano eden največjih modnih genijev vseh časov in da njegovega vpliva na razvoj mode ni mogoče zanikati. Prepričani so, da mora biti razstava namenjena njegovemu delu in ne osebnemu življenju. Na drugi strani pa številni opozarjajo, da umetniškega ustvarjanja ni mogoče popolnoma ločiti od človeka, ki ga ustvarja. Menijo, da bi morale kulturne ustanove pri takšnih odločitvah upoštevati tudi širši družbeni vpliv in odgovornost.

Kot poročajo na spletnem portalu Vogue, se razstava ne bo osredotočila zgolj na Gallianove modne uspehe, ampak bo predstavila tudi zahtevnejša poglavja njegovega življenja in obiskovalcem ponudila širši vpogled v njegovo kariero.

Kakšna bo Met Gala 2027?

Čeprav organizatorji uradnega kodeksa oblačenja še niso razkrili, številni že ugibajo, da bodo gostje navdih iskali prav v Gallianovih najbolj prepoznavnih kolekcijah. To pomeni veliko dramatike, bogatih detajlov, zgodovinskih silhuet, ekstravagantnih pokrival in kreacij, ki brišejo mejo med modo in umetnostjo.

Modni strokovnjaki pričakujejo, da bi lahko bila prav Met Gala 2027 ena najbolj spektakularnih v zadnjem desetletju. Gallianov slog namreč ponuja skoraj neomejene možnosti za interpretacijo, kar je natanko tisto, zaradi česar je Met Gala z leti postala sinonim za najbolj nepozabne modne trenutke.

Ne glede na to, na kateri strani razprave stojite, je jasno eno. Organizatorji so že z razkritjem teme dosegli, da o Met Gali govori ves modni svet. Do prihodnjega maja bo gotovo sledilo še veliko odzivov, ena najprestižnejših modnih prireditev na svetu pa bo tokrat v središču pozornosti že dolgo pred prihodom prvih zvezdnikov na znamenite stopnice Metropolitanskega muzeja.

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