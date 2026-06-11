Pred začetkom SP 2026 smo kramljali z Valterjem Birso, ki je s svojo zlato levo nogo pogosto razvajal nogometne navdušence v Sloveniji. Kaj počne 16 let po nepozabnem golu na SP 2010 proti ZDA? Zakaj se ni pridružil Mišu Brečku v strokovnem štabu Olimpije? O tem in še čem, tudi hrvaškem prijatelju Ivanu Perišiću ter pomanjkanju evforije pred SP 2026 se je Primorcu, ki bo kmalu dopolnil 40 let, razvezal jezik v pogovoru za Sportal.

Tega je že vajen. Čeprav se lahko pohvali z dolgo in pestro kariero, v kateri je dosegel kar nekaj veličastnih zadetkov, se v trenutkih, ko se bliža svetovno prvenstvo, bolj ali manj poudarja le eden. To je trenutek, ko je na dvoboju SP 2010 v Johannesburgu z izjemnim strelom z razdalje zatresel mrežo ZDA in Slovenijo spektakularno popeljal v vodstvo z 1:0, v domovini pa poskrbel za delirij ljubiteljev nogometa.

Valter Birsa je pred 16 leti s spektakularnim strelom z razdalje zatresel mrežo ZDA in se vpisal v zgodovino kot eden od samo petih Slovencev, ki so zadeli v polno na SP v času državne samostojnosti. Pred njim je to uspelo Sebastjanu Cimirotiču, Milenku Ačimoviću in Robertu Korenu, kmalu za njim pa Zlatanu Ljubijankiću. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Tega sem že vajen. Ljudje, zlasti starejši, pred začetkom svetovnih prvenstev radi pristopijo do mene in obudijo spomin na ta zadetek. S tem me vedno spomnijo, da se bliža svetovno prvenstvo," se je nasmejal Valter Birsa, ki se mu to ne dogaja prvič. Na vsaka štiri leta znova oživi spomin na trenutek, ko je postal eden od petih slovenskih strelcev na največjem tekmovanju na svetu. "Od stare slave se vseeno ne živi. Takrat so se pač sestavile nekatere stvari. In lepe stvari rade ostanejo v spominu," je vesel in vseeno ponosen, če kdo iz naftalina potegne spomin na mojstrski gol, s katerim je na Ellis Parku utišal številne ameriške privržence.

Takrat je zadel proti Američanom. Kdo bi si mislil, da bodo ravno ZDA 16 let pozneje osrednji gostitelj SP, ki bo burilo duhove s številnimi kontroverznimi temami?

Pred začetkom SP 2026 v javnosti kroži ogromno kontroverznih novic in tem. Foto: Reuters

"Veliko je nekih drugotnih dejavnikov, ki trenutno odvračajo nogometno evforijo. Na prejšnjih prvenstvih, tudi tistih, na katerih ni bilo Slovenije, je bila zadnji teden pred začetkom vedno prisotna takšna ali drugačna nogometna evforija, danes pa se ukvarjamo s tem, kako so na letališču pričakali Senegalce, pa sodnika iz Somalije, z vsemi temi visokimi cenami za navijače … V to se ne bom spuščal, a na tem SP bo marsikaj čudnega. Vladala bo vročina, v številnih reprezentančnih taborih se pritožujejo nad razmerami, nekateri se bojijo kač in tako naprej. Več polemik je kot miru," se vsemu skupaj čudi nekdanji velikan slovenskega nogometa.

Ko so bili v Južni Afriki, so jih opozarjali

Reprezentančni vrhunec je doživel pred 16 leti na jugu črne celine. Tam je najprej s Slovenijo premagal Alžirijo (1:0), nato je Slovenija tudi po zaslugi njegovega zadetka proti ZDA vodila že z 2:0, a za tem osvojila le točko (2:2), za konec pa je izgubila proti Angliji (0:1). Je pa Birsa poudaril ogromno razliko v primerjavi s prvenstvom, ki se bo danes začelo čez lužo.

Valter Birsa je pred 16 leti s spektakularnim strelom z razdalje zatresel mrežo ZDA in se vpisal v zgodovino. Če bi Kekova četa na tekmi z ZDA ohranila prednost iz prvega polčasa (2:0), bi si že zagotovila napredovanje. Foto: Guliverimage

"Ko smo bili v Južni Afriki, so nas opozarjali, da ni najvarnejše zvečer hoditi po mestu, saj bi nas lahko okradli. Imeli smo varnostnike. A kamorkoli smo šli, je vse minilo brez incidentov. Ljudje so bili prijazni, mahali z zastavami ves dan, prisotna je bila evforija, nogometna vročica. Na tem prvenstvu pa je v ospredju vse kaj drugega kot to. Upajmo, da bo vsaj nogomet navdušil in da bo šport ostal šport," nestrpno pričakuje začetek dvobojev na zelenicah. Vse preostalo, najbolj pa navite cene, s katerimi imajo opravka navijači, ga je za zdaj razočaralo.

Prihodnji teden bo z družino odšel na poletne počitnice na Hrvaško. Komaj čaka, da bo lahko pri južnih sosedih nekje v senci ob zvoku škržatov spremljal dogajanje na SP 2026. Pesti bo stiskal zlasti za Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, hkrati pa skušal čim bolj uživati v lepotah, ki jih ponuja pregovorno kristalno čisto Jadransko morje. Do takrat ga v Ajdovščini, kjer ima družinski dom, čaka še nekaj starševskih obveznosti, saj otroci končujejo šolo.

Trener ni maral Balkancev

Čeprav je večino kariere prebil v Italiji, kjer je nosil tudi dres slovitega Milana, mu azzurri, ki že tretjič zapored manjkajo na svetovnem odru, niso bili nikoli pretirano všeč. "Italija? Ljudje in država so mi zelo pri srcu, njihov način igre pa mi ni bil nikoli. Ni mi všeč njihova taktika. Na SP 2026 bom zagotovo navijal za Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Poznam veliko njihovih igralcev, z nekaterimi sem tudi prijatelj," je pojasnil, zakaj bo stiskal pesti za nekdanje brate iz skupne domovine Jugoslavije.

Ivan Perišić je v nedeljo pomagal Hrvaški do zmage nad Slovenijo v Varaždinu (2:1). Prispeval je podajo za zadetek Luke Modrića. Foto: Reuters

Kar zadeva ognjene, ki so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojili medaljo, bo pesti najbolj goreče stiskal za prijatelja Ivana Perišića. 37-letni Dalmatinec je za Hrvaško zbral že 153 nastopov, dosegel 38 zadetkov, kariero v tujini pa začel ravno v Franciji pri Sochauxu, kjer si je delil slačilnico z Birso.

"K nam je prišel iz Hajduka še kot mulec. Star je bil komaj 16 let. Sprva se je zataknilo pri njegovih dokumentih, tako da pol leta sploh ni igral za nas, nato pa je nastopal za drugo ekipo. Ko so zamenjali trenerja prve ekipe, me je naslednji dal na stranski tir. Takrat sem se za nekaj tekem pridružil drugi ekipi in zaigral z Ivanom. Hitro sem se prepričal, kako dober je in kako izstopa za svoja leta. Pa čeprav je bil star le 17 let. Glavni trener se je vseeno obnašal, kot da ne bi imel rad Balkancev. Edini, ki je dočakal priložnost pri njem, je bil Bojan Jokić. Na koncu so Ivana posodili belgijski ekipi Roeselare, nato pa je eksplodiral. Opazil ga je Club Brugge, kjer je postal najboljši igralec belgijskega prvenstva, nato ga je kupila Borussia Dortmund, preostalo pa je zgodovina," se je Birsa spominjal obdobja, ki ga je v Franciji preživel skupaj z enim najboljših hrvaških nogometašev tega stoletja.

"Kapo dol Perišiću, je pravi fenomen"

Ivan Perišić je v finalu SP 2018 zatresel mrežo Francije in izenačil na 1:1. Foto: Getty Images Perišić pri 37 letih še vedno navdušuje na igriščih in je eden najboljših igralcev nizozemskega prvaka PSV Eindhoven. Pa ob pogledu na njegove predstave dve leti starejšega Birso kdaj zamika, da bi tudi sam obul nogometne čevlje in zaigral na največjih arenah?

"Perišić je bil, kar zadeva pripravljenost in profesionalnost, od Dortmunda dalje na povsem drugi ravni kot jaz. Vse je imel urejeno, mene pa je v obdobju covida minilo igranje nogometa. Na tribunah ni bilo več gledalcev, vse skupaj je bilo skoraj smešno, imel sem tudi težave z zdravjem. V tem pogledu bi dal kapo dol Ivanu, saj je pravi fenomen. Pri Tottenhamu si je hudo poškodoval koleno. Če vprašate mene, 99 odstotkov igralcev po takšni poškodbi ne bi več igralo nogometa, njemu pa je z ogromno volje uspelo," mu je žal, da je šlo po njegovem lanskem prihodu v Split toliko stvari narobe. Kratek čas je nosil dres Hajduka, a nato po sporu s trenerjem Gennarom Gattusom hitro zapustil Poljud in si nakopal gnev navijačev.

Valter Birsa se je z Ivanom Perišićem dogovarjal, da bi proti koncu kariere skupaj zaigrala za splitski Hajduk. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To je bil velik nesporazum. Žal mi je Ivana. Je rojen Dalmatinec, tam je doma, za Hajduk živi in navija vse življenje. Ko sva bila mlajša, sva si govorila, da bova nekoč skupaj igrala za Hajduk," je nekdanji slovenski reprezentant razkril, da je v preteklosti čutil simpatije do splitskega kluba. Vse skupaj se je začelo že v otroških letih, ko se je meril z vrstniki Hajduka na turnirjih in stkal nekaj prijateljstev v Splitu. "V zadnjih desetletjih imajo zelo malo naslovov, imajo pa vseeno še vedno najlepše pesmi," se je nasmehnil in dodal, kako je bil ravno pred nekaj dnevi v stiku s Perišićem.

Španija prvi favorit za naslov

Lahko Španci ponovijo izkušnjo iz leta 2010 in po evropskem osvojijo še svetovni naslov? Foto: Reuters Na Hrvaškem, kjer bo preživel večji del poletnih počitnic, bo tako začutil posebno nogometno evforijo, saj ognjeni že tradicionalno nastopajo na največjem tekmovanju. Na katero reprezentanco pa bi stavil, če bi moral izbrati prvega kandidata za naslov svetovnega prvaka?

"To bi bila Španija. Pri srcu mi je, saj se mi zdi najbolj celovita. Zame je prvi favorit. V kvalifikacijah in na prijateljskih tekmah je bila zelo dobra, je pa vedno vprašanje, ali bo takšna tudi na turnirju. Zaradi vročine bo malce specifično. Morda to bolj ustreza južnoameriškim ekipam, sploh Argentini in Braziliji. Če pa bi gledal nogometno, bi vendarle izpostavil Španijo, pa tudi Francijo," opozarja, da bi lahko vremenski dejavniki na SP 2026 igrali zelo pomembno vlogo.

Vreme bi lahko ponagajalo Norveški

Svetlolasi Erling Haaland bo z Norveško prvič nastopil na članskem reprezentančnem tekmovanju. Foto: Reuters Ne verjame, da bodo ustrezali določenim reprezentancam, vajenim bolj hladnega podnebja. Na primer Norveški. "Njim bi lahko ponagajalo vreme. Najboljši igralci igrajo v Angliji, na SP 2026 pa bodo igrali v popoldanskih urah na okoli 38 stopinjah Celzija. Večina norveških igralcev ima svetle lase. Tudi sam jih imam. Ko sem igral na močnem soncu, me je vedno hitro zdelalo. Hitreje sem postal zadihan, sonce me je tako udarilo, da sem bil povsem rdeč v obraz," nikoli ni maral igrati po najhujši vročini. Ker pa je veliko let igral v vserie A, se je s tem srečeval tudi na Apeninskem polotoku. Zlasti na nedeljskih matinejah.

Vročino bo veliko lažje prenašal prihodnji teden na Hrvaškem. "Verjetno bom kakšno tekmo SP tudi preskočil in se takrat raje namakal v morju. Komaj čakam," je bilo v njegovem glasu zaznati veliko navdušenja.

Brečku pomagal v reprezentanci, pri Olimpiji mu ne bo

Kaj pa po koncu kariere sploh počne Valter Birsa? Ko je nekdanji dolgoletni reprezentant leta 2021 oznanil konec kariere, je ohranil določeno povezavo z nogometom. V reprezentanci do 19 let je pomagal selektorju Mišu Brečku, z nasveti pa kot svetovalec mladim zasedbam Primorja.

Mišu Brečku so v strokovnem vodstvu izbrane vrste do 19 let pomagali še trije "Južnoafričani", in sicer Branko Ilić, Valter Birsa in Aleksander Šeliga. Foto: Aleš Fevžer

Zdaj, ko je Brečko zapustil izbrano vrsto in postal trener Olimpije, bodo nastopile spremembe tudi v življenju Birse. "V reprezentanci do 19 let sem mu pomagal, pri Olimpiji pa mu ne bom. Imam še obveznosti do svojih otrok. So še tako mladi, da ne bi rad zamudil njihovega odraščanja. Mišo pozna mojo zgodbo, zato ve, da nisem bil pripravljen iti v neko resno klubsko zgodbo, kjer si zaposlen vsak dan," je dodal, da bi moral, če bi hotel resneje zagristi v trenerski kruh, narediti še trenersko licenco. To je storilo že ogromno njegovih južnoafriških soigralcev. Za zdaj se mu ne mudi. "Počasi, počasi. Bomo videli, kaj bo v prihodnosti," še ne ve, kaj bo počel.

Želel bi ustvariti igralce, ki bi bili še zanimivejši za trg

Zaveda se, da so nastopili stresni časi za vrhunski nogomet na Primorskem. Gorica, pri kateri je blestel v članski konkurenci, ni prejela tekmovalne licence za 2. SNL, Primorje je zapustilo slovensko elito, v obeh klubih pa vlada vse prej kot finančno razkošje. Foto: Vid Ponikvar V prejšnji sezoni je kot svetovalec pomagal tudi mladinski zasedbi ND Primorje, ki se je v nasprotju s člansko ekipo rezultatsko zelo izkazala. Z nasveti je pomagal najmlajšim, podobno velja tudi za pomočnika trenerja, legendo slovenskega in ajdovskega nogometa Adriana Fegica. Rad pomaga ajdovskemu klubu, pri katerem v mlajših selekcijah kilometrino nabirata njegova sinova.

Nekdanji velikan slovenskega nogometa, ki je za reprezentanco zbral 90 nastopov in dosegel sedem zadetkov, bo čez dva meseca dopolnil 40 let. Kar zadeva njegovo vključenost v nogomet, ne skriva želje, da bi se v prihodnosti lotil izzivov malce drugače. "Želel bi razvijati koncept nogometne igre pri mladih. Želel bi se spoprijeti z izzivom, kako ustvariti igralce, da bi bili še zanimivejši za trg. To bi me zanimalo, čeprav je to v slovenskem nogometu, kjer ni veliko profesionalnih klubov, zelo težko uresničiti," je še povedal Valter, ki bo v prihodnjih tednih stiskal pesti za Hrvaško in BiH.

In ne pozabite, glavni kandidat za naslov na SP 2026 je po njegovem mnenju Španija, a bi lahko vročina vse skupaj obrnila na glavo. Ali je imel prav ali ne, bo jasno šele čez dober mesec.