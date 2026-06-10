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Avtor:
R. P.

Sreda,
10. 6. 2026,
12.50

Osveženo pred

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slavko Vinčič Damir Skomina Szymon Marciniak

Sreda, 10. 6. 2026, 12.50

4 minute

Slovenija spada med čarobnih sedem v Evropi

Rekordni zaslužki sodnikov na SP 2026, izjemna čast za Slovenijo!

Avtor:
R. P.

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Slavko Vinčić | Slavko Vinčić je eden izmed 51 glavnih sodnikov, ki bodo sodili na SP 2026. | Foto Guliverimage

Slavko Vinčić je eden izmed 51 glavnih sodnikov, ki bodo sodili na SP 2026.

Foto: Guliverimage

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu ne bo slovenske reprezentance. Izbrana vrsta se pod vodstvom Matjaža Keka ni uvrstila na največje tekmovanje, kar pa še ne pomeni, da na SP 2026 ne bo slovenskih predstavnikov. Čast dežele, ki leži na sončni strani Alp, bodo na drugi strani velike luže reševali sodniki. Pravico bo delil tudi Slavko Vinčić, za svoje delo pa bo prejel rekordno plačilo. Sodniki bodo imeli na SP 2026 namreč opravka z največjimi zaslužki v zgodovini tekmovanja.

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Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je za SP 2026 izbrala 52 glavnih sodnikov, 88 pomočnikov in 30 VAR-sodnikov. Po škandalu in kruti usodi, ki je doletela afriškega delivca pravice Omarja Abdulkadirja Artana iz Somalije, se je število glavnih sodnikov na SP 2026 skrčilo na 51, med njimi pa ima svojega predstavnika tudi Slovenija. Čeprav spada med manjše evropske države z le dvema milijonoma prebivalcev, v sodniških krogih velja za enega najbolj spoštovanih okolij. O tem pričajo tudi številke.

Slovenija spada med čarobnih sedem

Slovenija že nekaj časa spada med evropsko sodniško elito. Od SP 2018 do danes se lahko namreč s svojimi sodniki na svetovnih prvenstvih pohvali le sedem evropskih držav. To so Nemčija, Nizozemska, Italija, Španija, Francija, Poljska in Slovenija!

Slovenija se lahko za izjemno čast zahvali Damirju Skomini, ki je sodniško kariero sklenil leta 2021, in Slavku Vinčiću. Oba sta v karieri sodila finale lige prvakov, kar so sanje vsakega nogometnega sodnika. Kar zadeva mundiale, je Primorec sodil na SP 2018 v Rusiji (tri tekme), Štajerec pa na SP 2022 v Katarju (dve tekmi), zdaj pa bo na delu še v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Ko je Damir Skomina sodil na SP 2018, sta bila njegova pomočnika Jure Praprotnik in Robert Vukan. | Foto: Guliverimage Ko je Damir Skomina sodil na SP 2018, sta bila njegova pomočnika Jure Praprotnik in Robert Vukan. Foto: Guliverimage

Vinčiću bosta pri delu, podobno kot na SP 2022, kjer je sodil dvoboja Argentina – Savdska Arabija in Anglija – Wales, pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, vse skupaj pa čakajo bogati zaslužki. Po poročanju britanskega časnika The Times bodo sodniki na SP 2026 zaslužili skoraj dvakrat več, kot so na SP 2014 v Braziliji. To pa je bil tudi zadnji mundial, na katerem ni bilo slovenskih delivcev pravice.

Koliko pa bi lahko letos zaslužili delivci pravice? Zaslužek se giblje zelo visoko. Tisti, ki jim bo Fifa zaupala delo tudi v izločilnem delu, bodo prejeli blizu 100 tisoč dolarjev (okrog 87 tisoč evrov), kar je imenitna nagrada. Takšen bo zaslužek glavnih sodnikov, pomočniki in VAR-sodniki bodo prejeli nekoliko manj.

Slavku Vinčiću bosta, podobno kot na SP 2022, kjer je sodil dvoboja Argentina – Savdska Arabija in Anglija – Wales, pri delu pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. | Foto: Guliverimage Slavku Vinčiću bosta, podobno kot na SP 2022, kjer je sodil dvoboja Argentina – Savdska Arabija in Anglija – Wales, pri delu pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Foto: Guliverimage

To poletje, ko bodo navijači torej izkusili svetovno prvenstvo, na katerem bodo naleteli na ogromne stroške (vstopnice, prevozi, nastanitev …), bodo večji tudi zaslužki sodnikov. Zaradi širjenja formata, ki si ga je privoščila Fifa, saj bo zdaj na delu kar 48 reprezentanc, skupno število tekem pa je prvič v zgodovini trimestno (104), se je povečalo tudi število finančnih izdatkov, namenjenih delu sodnikov.

Najbolj se bo obogatil tisti, ki bo sodil finale. Na zadnjem SP je to čast doživel Poljak Szymon Marciniak, ki sodi tudi na letošnjem prvenstvu. Podobno kot Slavko Vinčić na tekmovanju ne bo mogel navijati za svoje rojake, saj se Poljska ni uvrstila na prvenstvo, zato ima večjo možnost, da bi ga Fifa v izločilnem delu turnirja izbrala za nove izzive. S tem pa bi se tudi povečal zaslužek.

Na SP 2026 ne bo manjkalo novosti

Sodniki bodo sicer na SP 2026 deležni še več pomoči oziroma vključevanja VAR. Spremenjenih je tudi nekaj pravil. V želji, da se ne bi toliko zavlačevalo ob menjavah, bo ekipa, v kateri igralec, napovedan za menjavo, v desetih sekundah ne zapusti igrišča, prejela kazen. Nov igralec takrat ne bo smel vstopiti v igro kazensko minuto. Ob igrišču bo moral čakati, da mine kazen, in upati, da njegovi soigralci v tem času ne prejmejo zadetka.

Pri Fifi si želijo, da se na SP 2026 ne bi ponavljali prizori s prejšnjega mundiala v Katarju, kjer so bili izdatni sodniški podaljški. | Foto: Reuters Pri Fifi si želijo, da se na SP 2026 ne bi ponavljali prizori s prejšnjega mundiala v Katarju, kjer so bili izdatni sodniški podaljški. Foto: Reuters

Ravno to se je zgodilo na poletni pripravljalni tekmi med Japonsko in Islandijo. Islandci niso spoštovali novega pravila, ravno takrat, ko je njihov igralec kazensko čakal ob igrišču, reprezentanca pa tisto minuto igrala z nogometašem manj, so Japonci dosegli zmagoviti zadetek.

To pravilo je v torek v Stožicah izkusila tudi slovenska ženska reprezentanca. Na tekmi proti Nemčiji (0:2) je tako morala minuto igrati z igralko manj na igrišču. Na SP 2026 bo treba tudi hitreje izvajati avt. Nogometaš bo imel na voljo le pet sekund. Podobno velja za golavt. Tudi s tem in še nekaterimi drugimi ukrep se bodo želeli izogniti zavlačevanju in maratonskim sodniškim dodatkom, ki so parali živce navijačem zlasti v uvodnem delu SP 2022.

Brazilec Wilton Sampaio bo v četrtek zvečer sodil otvoritveno srečanje SP 2026. | Foto: Guliverimage Brazilec Wilton Sampaio bo v četrtek zvečer sodil otvoritveno srečanje SP 2026. Foto: Guliverimage

Sodnike tako čaka na SP 2026 veliko dela, kot prvi pa se bo predstavil na delu Brazilec Wilton Sampaio. V četrtek bo delil pravico na uvodnem srečanju SP 2026 med Mehiko in Južno Afriko. V noči na petek bo odigrana še druga tekma skupine A med Češko in Južno Korejo, tam pa bo prvi sodnik Egipčan Amin Mohamed.

Znani so tudi delivci pravice za drugi tekmovalni dan. Poslastico v Torontu med Kanado ter Bosno in Hercegovino bo sodil Argentinec Facundo Tello, na uvodnem dvoboju ZDA – Američani se bodo udarili s Paragvajem – pa bo imel piščalko Nizozemec Danny Makkelie. Za preostale tekme še ni znano, kdo jih bo sodil.

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