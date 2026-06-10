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Avtorji:
Pe. M., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
17.23

Osveženo pred

34 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Slavko Vinčič Brazilija

Sreda, 10. 6. 2026, 17.23

34 minut

Prva naloga v noči s sobote na nedeljo

Slavko Vinčić bo za uvod SP sodil tekmo Brazilije in Maroka

Avtorji:
Pe. M., STA

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Slavko Vinčić | Slavko Vinčić bo za začetek svetovnega prvenstva sodil tekmo med Brazilijo in Marokom. | Foto Guliverimage

Slavko Vinčić bo za začetek svetovnega prvenstva sodil tekmo med Brazilijo in Marokom.

Foto: Guliverimage

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo v četrtek, končalo pa 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči s sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bosta sodila tekmo med Brazilijo in Marokom.

sodnik Slavko Vinčić
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Obračun Brazilcev in Maročanov bo opolnoči s sobote na nedeljo po slovenskem času v East Rutherfordu oziroma New Jerseyju. Brazilci so sicer rekorderji po številu osvojenih lovorik na mundialih, svetovni prvaki so bili petkrat, a zadnjič leta 2002.

Druga tekma skupine C bo tri ure pozneje v Foxboroughu, merila se bosta Haiti in Škotska, tekmo pa bo sodil Alžirec Mustafa Ghorbal.

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