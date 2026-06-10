Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo v četrtek, končalo pa 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči s sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bosta sodila tekmo med Brazilijo in Marokom.

Obračun Brazilcev in Maročanov bo opolnoči s sobote na nedeljo po slovenskem času v East Rutherfordu oziroma New Jerseyju. Brazilci so sicer rekorderji po številu osvojenih lovorik na mundialih, svetovni prvaki so bili petkrat, a zadnjič leta 2002.

Druga tekma skupine C bo tri ure pozneje v Foxboroughu, merila se bosta Haiti in Škotska, tekmo pa bo sodil Alžirec Mustafa Ghorbal.