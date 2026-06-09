Škot Craig Gordon bo na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu najstarejši igralec, Mehičan Gilberto Mora najmlajši. Škotski vratar bo turnir začel pri 43 letih in 162 dneh, mehiški vezist, ki ima za seboj posebno zgodbo, pri 17 letih in 240 dneh. Med njima je 25 let in 287 dni razlike, a imata eno skupno točko: za oba bo to prvi nastop na največjem nogometnem odru.

Svetovno prvenstvo v nogometu bo letos zgodovinsko že zaradi razširjenega formata, saj bo na njem nastopilo 48 reprezentanc in kar 1.248 nogometašev. Med njimi bodo največji zvezdniki, povratniki, debitanti, nogometaši, ki so bili del prejšnjih mundialov, in tisti, ki so bili takrat še otroci.

Med vsemi številkami posebej izstopata dve imeni. Na eni strani škotski vratar Craig Gordon, na drugi mehiški najstnik Gilberto Mora. Eden je rojen leta 1982, drugi leta 2008. Eden je v reprezentanci debitiral že leta 2004, ko najmlajši igralec letošnjega prvenstva še ni bil rojen. Drugi bo na domačem turnirju v Mehiki predstavljal mladi val.

Gordon že prekinil kariero, a se vrnil

Gordon je v škotskem nogometu že dolgo več kot le vratar. Za reprezentanco je debitiral daljnega maja 2004, danes pa je pri 43 letih še vedno del izbrane vrste, ki se bo na svetovnem prvenstvu predstavila prvič po letu 1998.

Bo Craig Gordon debitial pri 43 letih? Foto: Guliverimage

V karieri je imel na poti kar nekaj ovir – od poškodb do obdobja, ko ni imel kluba. Med letoma 2012 in 2014 si je vzel premor od nogometa, nato pa je športno pot nadaljeval pri Celticu. V zadnji sezoni je bil član škotskega kluba Hearts, kamor je prišel prav iz Celtica leta 2020, vendar ni zabeležil nobenega nastopa.

Ne bo pa postal najstarejši nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev. Ta rekord še vedno drži Egipčan Essam El Hadary, ki je leta 2018 branil pri 45 letih. Prav tako mu bo moral selektor še nameniti mesto med vratnicama, če bo želel zaigrati na premierni tekmi na velikem odru.

Mora kot najmlajši obraz nove generacije: debitiral že pri 16 letih

Več možnosti za nastop ima njegov mlajši kolega Gilberto Mora, ki je na drugem koncu starostne lestvice. Mehiški vezist, ki igra za Tijuano, bo ob začetku svetovnega prvenstva star 17 let in 240 dni. Je edini 17-letnik med vsemi prijavljenimi nogometaši in najmlajši igralec letošnjega mundiala.

Gre za enega največjih mehiških talentov, ki je nase opozoril zelo mlad. Igra kot ofenzivni vezist, od njega pa v Mehiki v prihodnje pričakujejo veliko.

Na Gold Cupu je pri 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini članske reprezentance Mehike, selektor Javier Aguirre pa mu je nato zaupal celo mesto v začetni enajsterici v finalu, v katerem je Mehika v Houstonu z 2:1 premagala ZDA.

Izstopal je tudi v klubskem nogometu. Avgusta 2024 je postal najmlajši strelec v zgodovini lige MX, ko je za Tijuano zadel še kot 15-letnik.

Gilberto Mora je že pri 16 letih nastopil za mehiško reprezentanco, zdaj pa bi lahko pri 17-ih nastopil tudi na svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage Če bo na prvenstvu dobil minute, bo postal najmlajši Mehičan z nastopom na svetovnem prvenstvu.

Fifa je ob objavi seznamov zapisala, da bo na turnirju 22 igralcev mlajših od 20 let in sedem igralcev, starih 40 let ali več.

Mehičani bodo prvo tekmo odigrali v četrtek ob 21. uri proti Južnoafriški republiki, kar bo nasploh prva tekma mundiala, Škoti pa v noči na nedeljo ob 3. uri proti Haitiju.