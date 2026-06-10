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Avtor:
Pe. M.

Sreda,
10. 6. 2026,
16.20

Osveženo pred

4 minute

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet Omar Artan

Sreda, 10. 6. 2026, 16.20

4 minute

Mogadiš

Omar Artan ob vrnitvi v domovino prejel toplo dobrodošlico #video

Avtor:
Pe. M.

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Nogometni sodnik Omar Artan, ki bi moral na prihajajočem svetovnem prvenstvu postati prvi Somalec, ki bi sodil na mundialu, a so mu od prihodu na letališče v Miami zavrnili vstop v ZDA, se je v sredo vrnil v domovino, kjer ga je sprejela množica podpornikov in uradnikov. Artan je odločen, da bo na naslednjem svetovnem prvenstvu lahko sodil, ob tem pa mladim rojakom sporočil, naj ne izgubijo upanja v svoje sanje.

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Somalijski nogometni sodnik Omar Artan je v začetku tedna prispel v Miami, a doživel nepričakovan sprejem. Po zaslišanju na letališču mu kljub domnevno veljavnim dokumentom niso dopustili vstopa v ZDA.

Omar Artan se je po rdeči luči ameriških oblasti, ki so mu zavrnile vstop v državo, vrnil v domovino ... | Foto: Reuters Omar Artan se je po rdeči luči ameriških oblasti, ki so mu zavrnile vstop v državo, vrnil v domovino ... Foto: Reuters

... kjer so mu pripravili toplo dobrodošlico. | Foto: Reuters ... kjer so mu pripravili toplo dobrodošlico. Foto: Reuters

Pri Fifi so zvečer sporočili, da na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo med 11. junijem in 19. julijem gostile ZDA, Kanada in Mehika, ne bo smel soditi. Artan je moral zapustiti ZDA, prek Istanbula se je vrnil v Somalijo, kjer ga je v glavnem mestu Mogadišu pričakalo več sto podpornikov z zastavami, poroča The Guardian.

Omar Artan | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Kar se je zgodilo, je resnično nesrečno. Sem pa hvaležen za podporo, ki mi jo je dala Fifa. Somalija je naša država, ne glede na to, ali so stvari dobre ali slabe. Naši mladini želim sporočiti, naj ne izgubi upanja v našo državo. Zdaj sem v svoji državi in ​​ni druge države, v kateri bi želel biti. Obljubim vam, z božjo voljo, da se bom udeležil naslednjega svetovnega prvenstva. Želim, da somalijska javnost ostane samozavestna," so pri angleškem mediju povzeli odločne besede Artana, ki je lani dobil priznanje za najboljšega afriškega sodnika leta.

Artan je odločen, da bo na naslednjem svetovnem prvenstvu vendarle lahko delil pravico. | Foto: Guliverimage Artan je odločen, da bo na naslednjem svetovnem prvenstvu vendarle lahko delil pravico. Foto: Guliverimage

Administracija Donalda Trumpa je pozneje pojasnila, da so Somalcu rdečo luč za vstop v državo prižgali zaradi njegovih povezav z "domnevnimi člani terorističnih organizacij".

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