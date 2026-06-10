Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov, je poročala televizijska mreža CNN.

Neimenovani uradnik administracije predsednika Donalda Trumpa je za CNN povedal, da so pri preverjanju somalijskega državljana odkrili "uporabo jezika oziroma vedenje, ki je žaljivo, nespoštljivo ali namenjeno poniževanju, hkrati so naleteli tudi na povezavo z domnevnimi člani terorističnih organizacij".

Neimenovani uslužbenec sicer "ni podrobneje pojasnil domnevnih povezav somalijskega nogometnega sodnika s terorističnimi organizacijami".

Somalija je med 39 državami, ki so jim ZDA uvedle stroge imigracijske ukrepe. Ta afriška država sodi v manjšo skupino držav, katerim državljanom je administracija predsednika Trumpa vsilila popolno prepoved vstopa v ZDA.

V Somaliji se skrajna islamistična militantna skupina Al Šabab že vrsto let v nekaterih delih države bori proti vladi. To skupino v ZDA obravnavajo kot teroristično organizacijo.

Artan je v ZDA prispel na letališče v Miamiju z veljavnimi potovalnimi dokumenti, nato pa so ga več ur zasliševali ameriški cariniki in mejni varnostni organi. Ameriške oblasti so mu nato zavrnile vstop in ga deportirale v Istanbul, od koder je prišel.

Urad za mejno in carinsko upravo (CBP) sicer somalijskega državljana ni imenoval, temveč so ga označili kot "sodnika svetovnega prvenstva iz Somalije". Najprej so pojasnili, da so ga zavrnili "zaradi pomislekov ob preverjanju".

Artan afriški sodnik leta 2025

Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi, bo po zavrnitvi Artana sodilo šest nogometnih sodnikov iz Afrike.

Artan je za New York Times povedal, da so ga 11 ur zasliševali, nato pa ga pridržali, preden so ga deportirali.

"Imel sem prave dokumente in vse. Imel sem ustrezen vizum," je dejal Artan.

Somalijsko ministrstvo za šport je sporočilo, da so Artanu vstop v ZDA zavrnili brez formalnega razloga. Somalijska vlada je v stiku z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), ki pa je Artana že odstranila s seznama sodnikov, ki bodo sodili na letošnjem SP. Iz Fife so sporočili, da se ne morejo vpletati v zadeve, ki se nanašajo na priseljevanje in da na odločitve mejnih organov ameriških oblasti ne morejo vplivati.

"V skladu s prejšnjimi turnirji, ki so potekali pod našim okriljem, vlada države gostiteljice prvenstva na koncu določi, kdo bo prejel vizum in koga bodo spustili v državo," so sporočili iz Fife, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

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