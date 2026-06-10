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Avtor:
Š. L.

Sreda,
10. 6. 2026,
6.25

Osveženo pred

23 minut

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argentinska nogometna reprezentanca SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Lionel Messi Lionel Messi prijateljske tekme

Sreda, 10. 6. 2026, 6.25

23 minut

Prijateljske tekme pred SP 2026 (9. junij)

Branilci naslova suvereni, Messi v polno

Avtor:
Š. L.

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Lionel Messi, Argentina | Lionel Messi je zadel z bele točke. | Foto Reuters

Lionel Messi je zadel z bele točke.

Foto: Reuters

Le še dan nas loči od začetka svetovnega prvenstva v nogometu 2026. Večina reprezentanc je že odigrala zadnje pripravljalne tekme, a ne vse. Branilci naslova Argentinci so v noči na sredo v Auburnu s 3:0 premagali Islandijo, pod zadetek z enajstmetrovke se je podpisal tudi Lionel Messi. Savdska Arabija in Senegal sta se v San Antoniu razšla brez zadetkov.

Argentince prva tekma na prvenstvu čaka šele v noči na 17. junij, ko se bodo pomerili z Alžirijo (3.00). Teden pred tem so odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo, potem ko so s 3:0 premagali Islandijo. Branilce naslova iz zadnjega svetovnega prvenstva je v vodstvo v osmi minuti popeljal Valentin Barco, v 72. minuti je bil z bele točke uspešen Lionel Messi. Ta je v igro vstopil šele dve minuti pred tem, takoj svojo ekipo popeljal do priložnosti, ki je vodila do najstrožje kazni, nato pa to tudi sam izkoristil. Piko na i zmagi pa je v 86. minuti dodal Thiago Almada.

Svetovno prvenstvo bosta v četrtek ob 21. uri po slovenskem času v Mexico Cityju odprla domačin Mehika in Južna Afrika.

Prijateljske tekme:

Torek, 9. junij:

Craig Gordon Gilberto Mora
Sportal Mehiški čudežni deček lahko postane rekorder mundiala
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