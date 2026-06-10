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Avtor:
STA

Sreda,
10. 6. 2026,
17.02

Osveženo pred

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Mehika

Sreda, 10. 6. 2026, 17.02

48 minut

Nore cene vstopnic

Tekme Mehike najdražje od gostiteljic SP

Avtor:
STA

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Estadio Azteca, Mexico City | Cene vstopnic za uvodno tekmo SP na stadionu Azteca so poletele v nebo. | Foto Reuters

Cene vstopnic za uvodno tekmo SP na stadionu Azteca so poletele v nebo.

Foto: Reuters

Nogometno svetovno prvenstvo se bo v četrtek zvečer začelo v Ciudad de Mexicu, ko se bosta merili Mehika, so-gostiteljica SP skupaj z ZDA in Kanado, ter Južna Afrika. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, so cene vstopnic, ki so še v obtoku, prav za ogled mehiške vrste najvišje od gostiteljic mundiala.

Kot piše AFP, bodo navijači za otvoritveno tekmo na večjih spletnih straneh za nadaljnjo prodajo v Združenih državah Amerike, kot so StubHub, Vivid Seats in SeatGeek, plačali vsaj 2813 dolarjev oziroma približno 2430 evrov, cene pa se nenehno spreminjajo.

Druga tekma turnirja, na kateri bosta nekaj ur pozneje v Guadalajari igrali Južna Koreja in Češka, ima povprečno ceno vstopnice 423 evrov, kar je skoraj šestkrat manj.

Tudi druge tekme Mehike v skupini A so med najdražjimi: 2023 evrov za tekmo 18. junija proti Južni Koreji in 1210 evrov za tekmo 24. junija proti Češki. Tekma skupinskega dela za mehiško ekipo torej v povprečju stane 1889 evrov, medtem ko je povprečje za ostale tekme skupinskega dela 626 evrov.

Za primerjavo, povprečna cena vstopnice za ogled tekme Združenih držav Amerike znaša 858 evrov, za njihovo najdražjo tekmo proti Avstraliji 19. junija v Seattlu pa 957 evrov. Daleč za njima je med najcenejšimi ekipami Kanada s povprečno ceno vstopnice 497 evrov.

Navijati za Mehiko je 6,6-krat dražje kot za Novo Zelandijo (povprečna cena vstopnice je 283 evrov).

Kot še piše AFP, cene naraščajo z bližino začetka tekmovanja. Vstopnice za otvoritveno tekmo so se v enem tednu zvišale za 29 odstotkov, v enem mesecu pa za 63 odstotkov.

Povprečna mesečna plača v Mehiki je bila leta 2022 približno 1200 evrov, kar je najnižja plača med 32 državami članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD.

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