Učiteljski sindikat v Mehiki več ur blokiral pot, ki vodi do stadiona

Sindikat zaposlenih v šolstvu in izobraževanju, je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v Mehiki izpeljal množične proteste. Protestniki so v torek več ur blokirali pot, ki vodi do stadiona Azteca v Ciudad de Mexicu, kjer bo v četrtek uvodna tekma SP, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Na ulice je šlo več tisoč ljudi. Proteste je izpeljala odcepljena skupina sindikata učiteljev CNTE. Demonstracije je mehiška predsednica Claudia Sheinbaum označila za "provokacijo".

"Kot da bi želeli reči: 'Poglejte, kako slabe so razmere v Mehiki,'" je povedala na novinarski konferenci.

Policijska blokada je protestnikom preprečila, da bi prišli do stadiona Azteca, ki bo v četrtek gostil otvoritveno tekmo svetovnega prvenstva, na kateri se bo Mehika pomerila z Južno Afriko.

Foto: Reuters

Mehiška predsednica se je zavzela za dialog s protestirajočimi učitelji, vendar brez uspeha.

"Nadaljevali bomo naš boj," je dejal protestnik Austreberto Flores.

Sindikat učiteljev CNTE stavka od prejšnjega tedna in zahteva povišanje plač in razveljavitev pokojninskega zakona, kar vlada ocenjuje za neizvedljivo.

Učitelji so postavili tabor tudi v bližini navijaške cone svetovnega prvenstva na trgu Zocalo v glavnem mestu Mehike.

Učitelji so v četrtek pozvali k splošnim demonstracijam, ki se jih bodo udeležile tudi družine tako imenovanih "izginulih". Gre za posameznike, ki naj bi jih ubile ali ugrabile mehiške oblasti ali kriminalne združbe.

Prvenstvo gostijo ZDA, Mehika in Kanada.

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