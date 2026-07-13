Razveljavili sodbo za uboj na mah v Mostu na Soči

Višji sodniki v Kopru so razveljavili sodbo senata novogoriškega sodišča, ki je Davida Štruklja konec lanskega leta obsodil zaradi kaznivega dejanja uboja na mah februarja 2024 na Mostu na Soči. Štruklju bodo tako sodili znova, novogoriško sodišče pa je že odredilo njegovo takojšnjo izpustitev iz zapora, v današnji izdaji poročajo Primorske novice.

Kot piše časnik, je višje sodišče po seji pretekli teden odločilo, da razveljavi obsodilni del sodbe, s katero je senat okrožnega sodišča v Novi Gorici Davidu Štruklju zaradi uboja na mah prisodil devet let zapora. Potrdilo je oprostilni del sodbe za povzročitev hude telesne poškodbe.

Izpuščen iz zapora

Štrukelj je v zaporu v Dobu že začel prestajati kazen. Ker sta minili dve leti, odkar je tožilstvo proti njemu vložilo obtožnico, je novogoriško sodišče odredilo takojšnjo izpustitev iz zapora.

Spoznan za krivega

Na lanskem sojenju v Novi Gorici je sodišče Štruklja spoznalo za krivega uboja na mah in ga obsodilo na devetletno zaporno kazen. Kot izhaja iz obtožnice, je v gostinskem lokalu na železniški postaji Most na Soči z nožem zabodel 25-letnega delavca, ki je umrl za posledicami poškodb. Ob tem je v roko zabodel še drugega gosta, ki je poskušal preprečiti dejanje.

Tako so mu sodili tudi za napad in poškodovanje drugega gosta lokala, a ga je sodišče oprostilo teh obtožb. Zaradi uživanja alkohola in kanabinoidov je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, je ugotovilo.

Kaj je pretehtalo pri razglasitvi sodbe, še ni znano

Na sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot obramba. Odvetnik Bruno Krivec, ki zagovarja 58-letnega Štruklja, je za Primorske novice povedal, da višje sodišče še ni izdelalo pisne sodbe, tako da vsebinsko še ni znano, kaj je pretehtalo pri razveljavitvi sodbe. Štrukelj naj bi mu potrdil, da so ga izpustili iz zapora v Dobu.