Spektakularna polomija Rusov: sovojaka skoraj razcefral na koščke #video

Po spletu je zaokrožil videoposnetek ene od ruskih vojaških enot za boj proti ukrajinskim brezpilotnim letalom in dronom, ki so na vozilo namestili mitraljez YakB-12.7. Ta se sicer uporablja na jurišnih in transportnih helikopterjih sovjetske izdelave Mil Mi-24.

Eden od vojakov je z mitraljezom, nameščenim na vozilo, poskusil tudi streljati in pozabil, da ima izjemno močan odsun, zaradi česar ga je zavrtelo in vrglo z vozila, njegov sovojak pa se je sklonil v zadnjem trenutku.

Mitraljez YakB-12.7 je sicer znan po izredno visoki hitrosti streljanja, saj lahko izstreli od štiri do pet tisoč nabojev na minuto. Na helikopterje Mil Mi-24 so to orožje prvič začeli nameščati leta 1973.