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Avtor:
M. T.

Nedelja,
12. 7. 2026,
19.17

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina orožje vojska

Nedelja, 12. 7. 2026, 19.17

1 ura, 8 minut

Spektakularna polomija Rusov: sovojaka skoraj razcefral na koščke #video

Avtor:
M. T.

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Po spletu je zaokrožil videoposnetek ene od ruskih vojaških enot za boj proti ukrajinskim brezpilotnim letalom in dronom, ki so na vozilo namestili mitraljez YakB-12.7. Ta se sicer uporablja na jurišnih in transportnih helikopterjih sovjetske izdelave Mil Mi-24.

Eden od vojakov je z mitraljezom, nameščenim na vozilo, poskusil tudi streljati in pozabil, da ima izjemno močan odsun, zaradi česar ga je zavrtelo in vrglo z vozila, njegov sovojak pa se je sklonil v zadnjem trenutku.

Mitraljez YakB-12.7 je sicer znan po izredno visoki hitrosti streljanja, saj lahko izstreli od štiri do pet tisoč nabojev na minuto. Na helikopterje Mil Mi-24 so to orožje prvič začeli nameščati leta 1973. 

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