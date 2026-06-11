Strele, tornadi in nora pot reprezentance BiH: vse posebnosti SP 2026

Nogometna mrzlica se ne more primerjati s tisto, ki je deželo na sončni strani Alp zajela pred dvema letoma, ko so Slovenci v teh dneh dodajali še zadnje malenkosti v svoje načrte množičnega potovanja proti Nemčiji. Vseeno je svetovno prvenstvo razlog za svojevrstno evforijo tudi med tistimi, ki jim nogomet ne predstavlja najpomembnejše postranske stvari na svetu. Za vse smo se tik pred začetkom težko pričakovanega turnirja sprehodili čez vse posebnosti letošnjega mundiala.

1. Največje prvenstvo v zgodovini

Več ekip, več tekem, več dni. Prvič v zgodovini bo na svetovnem prvenstvu nastopilo 48 ekip, torej 16 več kot na zadnjem mundialu v Katarju. To pomeni 104 odigrane tekme, kar 40 več kot v prejšnjem formatu, po skupinskem delu bomo spremljali šestnajstino finala, torej se bo v izločilne boje prebilo 32 ekip. Turnir bo trajal več kot pet tednov, novi svetovni prvak bo znan po 39 dneh. V povprečju 2,7 tekme na dan, ogromno nogometa!

2. Gol razlika znova manj pomembna

V šestnajstino finala bo neposredno napredovalo 12 zmagovalcev skupin in 12 drugouvrščenih reprezentanc, preostalih osem potnikov v izločilne boje bodo predstavljale najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Ob tem velja biti pozoren na kriterije razvrstitve v primeru enakega števila osvojenih točk.

Fifa se namreč po 20 letih (prvič po SP 2006 v Nemčiji) vrača k sistemu, ki na prvo mesto postavlja medsebojne obračune. Skupna gol razlika, ki je bila na zadnjih štirih svetovnih prvenstvih prvi kriterij v primeru izenačenih reprezentanc, se tako umika na drugo mesto. Če bosta dve reprezentanci skupinski del zaključili z enakim številom točk, bo višje na lestvici torej končala tista, ki je bila boljša v medsebojnem obračunu. Če se je ta končal z neodločenim rezultatom, bo sledila razvrstitev po naslednjih kriterijih, vključno s skupno gol razliko.

Slovenija je skupinski del na Euru 2024 zaključila s tremi točkami in v osmino finala napredovala kot tretjeuvrščena reprezentanca iz skupine C. Foto: Reuters

Spomnimo; medsebojnim obračunom daje prednost tudi Uefa, v redkih primerih pa lahko o prednosti na lestvici odloča tudi 7. ali 8. kriterij. Na zadnjem Euru je bila Slovenija v skupini C pri treh točkah poravnana z Dansko. Medsebojni obračun se je končal z remijem, prav tako pa sta imeli reprezentanci po treh tekmah povsem enako skupno gol razliko. O tem, kdo bo končal na drugem in kdo na tretjem mestu, so na koncu odločale fair-play točke oziroma število prejetih rumenih kartonov.

Vrnitev k starim kriterijem na letošnjem prvenstvu sicer ne bo spremenila ničesar pri razvrščanju tretjeuvrščenih reprezentanc, ki medsebojnih obračunov seveda ne bodo imele. O razvrstitvi bo kot primarni kriterij odločala skupna gol razlika.

3. BiH bo med tekmami prepotovala pet tisoč km

Z razširjenim formatom in povečanim številom tekem je postala samostojna kandidatura držav gostiteljic precej zahtevnejša. Tudi to je razlog, da je bila ameriška naveza pod imenom 'United Bid' leta 2018 uspešna. Prvič v zgodovini svetovnega prvenstva bodo turnir gostile tri gostiteljice: ZDA, Kanada in Mehika. Reprezentanco Bosne in Hercegovine čaka najdaljše potovanje v skupinskem delu prvenstva. Foto: Reuters

V popolnem nasprotju s prejšnjim svetovnim prvenstvom v Katarju to pomeni tudi velikanske razdalje med posameznimi prizorišči. Da bi zmanjšali logistične izzive, so organizatorji 16 prizorišč sicer razdelili v tri regionalne skupine, reprezentance pa bodo v skupinskem delu v veliki večini igrale znotraj ene regionalne skupine. Obstajajo pa tudi izjeme.

Najdaljše potovanje v skupinskem delu tako čaka reprezentanco Bosne in Hercegovine. Ta bo prvo tekmo odigrala v Torontu, nato jo čaka 3500 km dolgo potovanje do Los Angelesa, od tam pa se bodo za zadnjo tretjo tekmo znova odpravili na 1500 km dolgo pot v bližino kanadske meje, v Seattle.

Za predstavo; Ljubljano od Rijada, prestolnice Savdske Arabije, ločuje 3600 km zračne razdalje. Približno 1500 km je zračne razdalje med Ljubljano in Madridom.

4. Ura bo na vsaki tekmi zaustavljena vsaj trikrat

Poleg ustaljenega 15-minutnega premora po 45 minutah rednega dela igre se bo ura zaustavila tudi sredi vsakega polčasa oziroma ob prvi prekinitvi po preteku polovice polčasa. Zaradi ekstremne poletne vročine je Fifa uvedla triminutne premore za osvežitev. Premori bodo izvedeni na vsaki tekmi ne glede na lokacijo in trenutne vremenske razmere.

5. Ena strela v okolici stadiona lahko poruši načrt

Pravilo, ki evropskim gledalcem ni znano, onkraj velike luže pa ni nič novega. Lansko poletje je sredi klubskega svetovnega prvenstva v ZDA zaradi njega besnel takratni strateg Chelseaja Enzo Maresca. "To mora biti šala. To nima nič z nogometom," je dejal po četrtfinalnem obračunu z Benfico, ki so ga Londončani sicer dobili, a šele štiri ure in 38 minut po uvodnem sodnikovem žvižgu.

Če je znotraj 13 km v okolici stadiona v ZDA zaznan udar strele, je tekma prekinjena vsaj za pol ure. Foto: Guliverimage

Ta tekma je bila na omenjenem turnirju namreč ena od šestih, ki jih je začasno prekinilo oziroma prestavilo vreme. Dvoboj Chelseaja in Benfice je bil prekinjen v 86. minuti, ko je bil v okolici stadiona (znotraj 13 kilometrov) zaznan udar strele. Pravilo, ki je v veljavi tudi za svetovno prvenstvo, veleva, da se mora v tem primeru tekma prestaviti, če se še ni začela, ali prekiniti. Nogometaši morajo zapustiti igrišče, navijači poiskati najbližje zavetje.

Ko je zaznan udar strele, se začne 30-minutno odštevanje, preden se lahko dogajanje na stadionu nadaljuje. Če je v tem času zaznan nov udar strele, se odštevanje ponastavi.

6. Izključeni niso niti tornadi

Ostajamo pri ekstremnih vremenskih pojavih, ki bi lahko zaznamovali svetovno prvenstvo in močno otežili delo organizatorjev. Zaradi vročinskega vala bi utegnilo biti to v povprečju najbolj vroče svetovno prvenstvo v skoraj stoletni zgodovini tega tekmovanja. Vremenoslovce bolj kot temperatura zraka skrbi tako imenovani indeks WBGT, ki meri sposobnost telesa za ohlajanje.

Po ocenah strokovnjakov bi lahko bilo 26 tekem odigranih v razmerah z močno povečanim tveganjem za toplotni stres, pet tekem pa v pogojih, ki jih športna medicina označuje kot visoko tvegane. Nekatere od teh tekem bodo sicer vsaj deloma rešili klimatizirani stadioni, vseh ne. Zaradi visokih temperatur bodo sodniki ekipe sredi vsakega polčasa poslali na triminutni premor za osvežitev. Ura bo ustavljena. Foto: Guliverimage

Dobra plat tega, da bo mundial izpeljan v poletni dobi, je ta, da je glavna spomladanska sezona tornadov že mimo, prav tako pa se bo turnir predvidoma zaključil pred začetkom sezone orkanov, ki jih prineseta pozno poletje in jesen. Vremenoslovci sicer ne izključujejo možnosti, da bi kakšno od tekem na najbolj kritičnih prizoriščih lahko zamaknil tudi nastanek tornadov.

Sodniki se bodo na svetovnem prvenstvu večkrat zanašali na VAR. Foto: Guliverimage V Kansasu, ki bo na svojem stadionu Arrowhead gostil šest tekem, so prav v zadnjih dneh že beležili tornade, prav tako obstaja nevarnost za nastanek novih v prihodnjih dneh. Letos so tornadi prav tako že pustošili po Teksasu, gostitelja prvenstva sta tudi Dallas in Houston.

7. VAR bo na delu pogosteje

Sodniki v sobi za VAR bodo imeli na svetovnem prvenstvu bolj odgovorno nalogo kot doslej. VAR bo imel več moči, prav tako bo preučil več situacij. Te vključujejo tudi očitne napake pri drugih rumenih in posledično rdečih kartonih, odslej se bo lahko VAR vmešal tudi, če bo glavni sodnik karton pokazal napačnemu nogometašu.

VAR bo lahko prav tako ocenil pravilnost dosojenih kotov in prekrškov, a le pod pogojem, da bo morebiten popravek takojšen in ogledovanje posnetkov ne bo posegalo v ritem tekme.

S pomočjo polavtomatske tehnologije dosojanja prepovedanih položajev naj bi bile te odločitve na igrišču takojšnje. Če bo šlo za očiten prepovedani položaj (več kot 10 centimetrov), bo glavni sodnik v slušalko prejel opozorilo, napad pa se ne bo nadaljeval, kot je bilo pogosto v navadi doslej, ko stranski sodniki niso bili 100-odstotno prepričani o svoji odločitvi.

Vse skupaj naj bi v teoriji olajšal tudi čip, ki je vgrajen v žogah. Ta spremlja dotike, model umetne inteligence pa bo lahko z risanjem tridimenzionalnih situacij sodnikom pomagal pri pomembnih odločitvah.

8. Pet sekund za avt, deset za odhod z igrišča

Nekatere nove kazni vključujejo potencialen rdeči karton za prekrivanje ust med izmenjavo besed s sodnikom ali drugimi igralci (zaradi primera Prestianni-Vinicius Junior), prav tako pa bodo lahko sodniki kaznovali igralca ali ekipo, ki bi zaradi protesta zapustila igrišče (po kaotičnem razpletu afriškega pokala narodov, v katerem so v garderobo odkorakali reprezentanti Senegala).

Doslednejše naj bi bilo tudi kaznovanje pri poskusih zavlačevanja. Pri metih iz avta ali izvajanju golavta bodo sodniki vidno odštevali pet sekund z dvignjeno roko. Če izvajalec v tem času žoge ne bo vrnil v igro, bo posest predana nasprotniku. Po prepozno izvedenem golavtu nasprotnik dobi kot.

Konec kraje igralnega časa naj bi bilo tudi pri menjavah. Igralci bodo imeli na voljo 10 sekund, da igrišče zapustijo po najbližji možni poti. Če bo igralec presegel dovoljeni čas pri zapuščanju igrišča, bo lahko zamenjava v igro vstopila z zamikom. Ob naslednji prekinitvi po izteku enominutne kazni.