Nora akcija policije na Dolenjskem: Hrvat, ki so ga lovili in je umrl, je bil pravi komandos

Policija je danes predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov šestih policijskih uprav, več dronov in policijski helikopter. Kot so poudarili, pa razen 41-letnega osumljenca s Hrvaške ni bil nihče od policistov ali prebivalcev poškodovan.

Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po sobotni iskalni akciji v občinah Novo mesto in Dolenjske Toplice nekaj po 19. uri našli mrtvega na območju Uršnih sel. Kot so ocenili minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz in predstavniki policije, je šlo za izjemno zahtevno akcijo, s katere so se vsi sodelujoči policisti vrnili nepoškodovani. Prav tako ni bil poškodovan nihče od oškodovancev kaznivih dejanj 41-letnika s Hrvaške.

Šlo je za izjemno nevarnega in usposobljenega oboroženega posameznika

Direktor Policijske uprave Novo mesto Dejan Kink se je uvodoma zahvalil vsem sodelujočim policistom, pa tudi prebivalcem, ki so pomagali pri uspešni izsleditvi osumljenca. Pohvalil je tudi sodelovanje s hrvaškimi varnostmi organi, ki so bili pripravljeni nuditi pomoč. Po njegovih besedah je šlo za izjemno nevarnega in usposobljenega oboroženega posameznika, ki pa tudi po informacijah hrvaške policije ni bil pripadnik hrvaške policije ali vojske. Šlo je le za dobro izurjenega posameznika, v dobri telesni kondiciji, ki je treniral borilne veščine in je znal rokovati z orožjem, je povedal.

Novinarska konferenca, na kateri so minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz, direktor Policijske uprave Novo mesto Dejan Kink in namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus predstavili sobotne aktivnosti policistov pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Foto: STA

Napadel dva policista in jima vzel orožje, na policiste je tudi streljal



Kink je podrobneje opisal petkovo in sobotno dogajanje. Kot je povedal, je bila policija v petek nekaj pred 20. uro obveščena, da je neznanec na območju Gotenice zajel moškega in ga prisilil, da ga je z vozilom odpeljal do Kočevja. Tam je nato odvzel kombi drugemu moškemu in se z njim sam odpeljal v Črnomelj.



Nekaj pred 23. uro so jih iz enega od bencinskih servisov v Črnomlju obvestili, da je zamaskiran ropar z orožjem zagrozil prodajalcema in od njiju zahteval denar. Odnesel je 600 evrov in tobačne izdelke ter se odpeljal. Policisti so njegovo vozilo uspeli locirati na cesti med Črnomljem in Dolenjskimi Toplicami. Med zasledovanjem so ga skušali večkrat ustaviti, vendar neuspešno. Na območju Uršnih sel je ropar vozilo ustavil in pobegnil v gozd. Tam se je po Kinkovih besedah gibal hitro in nepredvidljivo. Napadel je dva policista ter jima odvzel orožje in mobilne telefone. Beg je nato nadaljeval v notranjost gozda, pri čemer je tudi streljal na policiste.



Nekaj pred 16.30 so od občana prejeli obvestilo, da je roparja opazil v bližini ene od stanovanjskih hiš v Uršnih selih. Tam je vstopil v hišo in za talca vzel stanovalca. Tega je med pogajanji uspelo iz hiše varno rešiti dvema policistoma. V nadaljevanju je med roparjem in policisti prišlo do streljanja, uporabili so tudi velike količine solzivca. Okoli 19. ure so policisti vpadli v hišo in v njej roparja našli mrtvega. Ali se je ustrelil sam ali je padel pod streli policije, bosta po Kinkovih besedah pokazali obdukcija in preiskava.



41-letnik je bil po Kinkovih besedah sprva oborožen samo s pištolo, pozneje pa še z dvema dodatnima pištolama in dolgocevnim orožjem, ki jih je odvzel policistoma v Uršnih selih. Hrvaški varnostni organi so za policijo potrdili, da gre za 41-letnega Hrvata, ki so ga zaradi oboroženega ropa, v katerem je bil poškodovan moški, dan pred prihodom v Slovenijo že obravnavali v Pulju.

Matoz: Podhranjena policija je spet dokazala svoje spodobnosti

"Policija je kljub svoji kadrovski podhranjenosti, kljub pomanjkanju zadostnih sredstev še enkrat dokazala, da je sposobna zagotavljati varnost ljudi in premoženja," je na novinarski konferenci v Novem mestu izpostavil minister Matoz. Ob tem je spomnil na odgovornost njega in vlade, da v skladu s koalicijskim sporazumom policistom zagotovijo boljši standard tako z ločenim plačnim sistemom kot zagotavljanjem opreme.

Namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus je pojasnil, da poteka intenzivna kriminalistična preiskava, komisija generalnega direktorja policije pa bo celovito preučila primer. Poudaril je, da sta varnost ljudi na prvem mestu ter izrazil podporo in sočutje vsem oškodovancem, saj taki izjemni dogodki pustijo posledice.

Oropal bencinski servis, zatekel se je v hišo, našli so ga mrtvega

Po petkovem oboroženem ropu so v soboto policisti iskali storilca na širšem območju Uršnih sel, Travnega Dola in Dobindola. Intenzivne aktivnosti za izsleditev nevarne osebe so potekale vse od obvestila o ropu na območju Črnomlja in še prej Kočevja. V poznih popoldanskih urah se je storilec na območju Uršnih sel zatekel v eno izmed stanovanjskih hiš. Posredovali so policisti, ki so zaščitili stanovalca, nekaj po 19. uri pa so roparja našli mrtvega, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.