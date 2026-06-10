Hrvaška nogometna reprezentanca je prispela v hotel v mestu Aleksandrija, v katerem bo nastanjena med svetovnim prvenstvom in v katerem veljajo stroga pravila. Turški uslužbenec se jih ni držal in izgubil službo.

Iz Virginije, kjer so se namestili hrvaški nogometaši, prihaja informacija o incidentu, ki ga je zakuhal uslužbenec hotela Aka. Pravzaprav bivši uslužbenec.

Jutarnji list poroča, da so v javnost pricurljale nekatere skrivnosti o njihovi ekipi oziroma željah te. Eden od zdaj že nekdanjih zaposlenih je medijem razkril informacije, vezane na priljubljeno vino, za katero so prosili pri Hrvaški nogometni zvezi. Eno od teh je Plavac Mali, drugega imena pa se nekdanji hotelski uslužbenec ni mogel spomniti.

Zaradi razkrivanja informacij je moški, ki so ga hitro identificirali, že ostal brez službe, piše Jutarnji. Luka Modrić in soigralci bodo v skupini L igrali z Angleži, Panamo in Gano. Foto: Reuters



Hrvaška bo prvenstvo, ki bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, začela v skupin L, v kateri so še Anglija, Gana in Panama. Prvo tekmo bo odigrala proti Angliji 17. junija v Dallasu.