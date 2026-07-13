Barcelona ima novo okrepitev, prihaja nemški zvezdnik

Predsednik španskega nogometnega velikana Barcelone Joan Laporta je potrdil prestop nemškega reprezentanta Karima Adeyemija iz Borussie Dortmund. Štiriindvajsetletni krilni napadalec naj bi s katalonskim velikanom podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31.

"Karima Adeyemija spremljamo že dlje časa in se veselimo njegovega prihoda. Je hiter, nevaren in odličen igralec, naš športni direktor Deco pa je prestop izpeljal izvrstno. Novica je prišla ob pravem času," je španskim poročevalcem s svetovnega prvenstva v Dallasu dejal Joan Laporta.

Adeyemi se v nedeljo ni udeležil preizkusa telesne pripravljenosti pri Borussii iz Dortmunda, saj mu je klub odobril odsotnost zaradi pogovorov z drugimi klubi.

Več medijev je pred tem poročalo, da se je dogovoril za prestop v Barcelono. Po njihovih navedbah sta Borussia Dortmund in Barcelona, ki jo vodi nekdanji nemški selektor Hansi Flick, že uskladila vse podrobnosti okrog prestopa v vrednosti 22 milijonov evrov ter dodatnih sedem milijonov bonusov.

Nemški reprezentant, ki ima z Borussio pogodbo do 2027, je v Dortmund prestopil pred štirimi leti iz avstrijskega Salzburga za nekaj več kot 30 milijonov evrov.