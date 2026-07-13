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Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
10.49

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

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Natisni članek
Jelena Đoković obleka Wimbledon

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 10.49

1 ura, 13 minut

Jelena Đoković na Wimbledonu navdušila v obleki za le 30 evrov

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Jelena Đoković | Foto Reuters

Foto: Reuters

Jelena Đoković je tudi letos na Wimbledonu dokazala, da za brezčasen in eleganten videz ni treba poseči po dragih dizajnerskih kosih. Med spremljanjem moža, teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, je pritegnila pozornost v lahkotni cvetlični midi obleki iz trgovine H&M, ki stane le 30 evrov.

Modna kombinacija Jelene Đoković je še en dokaz, da lahko tudi cenovno dostopna moda ponudi videz, primeren za enega najprestižnejših športnih dogodkov na svetu. Poletna obleka združuje ženstven kroj, lahkoten material in romantičen cvetlični vzorec, zaradi česar je odlična izbira tako za Wimbledon kot za številne druge poletne priložnosti.

Jelena, ki je letos praznovala 40. rojstni dan, je videz zaokrožila s pletenim senčnikom za zaščito pred soncem, zlatimi okroglimi uhani in sončnimi očali z zlatim okvirjem.

Jelena Đoković | Foto: Reuters Foto: Reuters

Popolna izbira za Wimbledon in poletne dogodke

Moda na Wimbledonu vsako leto ponudi kar nekaj idej za poletne poroke, poletna večerna druženja ali zgolj za osvežitev poletne garderobe. Predvsem cvetlična obleka, kakršno je izbrala Jelena, je ena najbolj vsestranskih modnih izbir.

Za še bolj eleganten videz jo lahko kombinirate z zlatim nakitom, kakovostnimi sončnimi očali in espadrilami s polno peto, ki ostajajo ena najbolj priljubljenih poletnih obutev. Prav takšne preproste kombinacije dokazujejo, da je mogoče ustvariti prefinjen videz tudi brez visokega modnega proračuna.

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