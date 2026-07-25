Mož, ki je paral živce Messiju in svetovnim prvakom, našel nov klub

Vratar Zelenortskih otokov Vozinha je bil eden zvezdnikov SP v nogometu 2026, v obup je spravljal tudi napadalce kasnejših prvakov Špancev. Kljub 40 letom pa je našel novega delodajalca. Vratar se seli k čilskemu ligašu Colo Colo v Santiago, južnoameriški mediji povzemajo predsednika kluba Anibala Moso.

Vozinha bo v Čile prispel v prihodnjih dneh, dogovor je sklenjen, seveda pa mora novinec pred tem opraviti še obvezni zdravniški pregled.

Vratar, ki mu je sicer ime Josimar Jose Evora Dias, je v minuli sezoni igral za portugalskega drugoligaša GD Chaves, od poletja pa je prost igralec. Pred tem je igral tudi na Cipru, na Slovaškem, v Moldaviji in Angoli.

Prej tako rekoč neznani športnik je zaslovel že na uvodni tekmi prvenstva, ko so se Zelenortski otoki s Španci razšli brez zadetka. Vratar se je večkrat izjemno odrezal ter zaslovel na družbenih omrežjih. Prav po njegovi zaslugi so se Zelenortski otoki uvrstili v osmino finala SP, tam pa so jih šele po podaljšku ugnali finalisti Argentinci.

Pred SP je imel Vozinha na svojem Instagram računu nekaj manj kot 50.000 sledilcev, trenutno jih ima 29 milijonov in pol.