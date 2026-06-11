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Avtorji:
R. P., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
7.46

Osveženo pred

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Donald Trump SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 11. 6. 2026, 7.46

10 minut

Donald Trump odpovedal udeležbo na uvodni tekmi mundiala

V New Yorku izžvižgali Donalda Trumpa, v Los Angelesu ga ne bo na tekmi SP 2026

Avtorji:
R. P., STA

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Donald Trump | Donald Trump ne bo prisoten na uvodni tekmi ZDA na SP 2026 v nogometu. | Foto Reuters

Donald Trump ne bo prisoten na uvodni tekmi ZDA na SP 2026 v nogometu.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se ne namerava udeležiti uvodne tekme svetovnega prvenstva v nogometu med Združenimi državami Amerike in Paragvajem, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Odločitev prihaja po tem, ko so navijači v New Yorku glasno izžvižgali Trumpa na tretji tekmi velikega finala lige NBA.

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Ameriški mediji, vključno z novičarskim portalom Politico in revijo Athletic, pišejo, da se ameriški predsednik ne bo udeležil sobotne tekme v Los Angelesu. Bela hiša in State Department se na prošnjo za komentar še nista odzvala.

Pred tem je tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta dejal, da se bo prve tekme mundiala v nogometu na ameriških tleh udeležil državni sekretar Marco Rubio.

ZDA skupaj z Mehiko in Kanado gostijo mundial, ki ga onstran Atlantika že razglašajo kot "največje svetovno prvenstvo v nogometu v zgodovini". Prvič na njem sodeluje 48 reprezentanc, do finala pa bodo ljubitelji nogometa lahko spremljali skupno 104 tekme.

Donald Trump pričakuje glede SP 2026 velik športni spektakel. | Foto: Guliverimage Donald Trump pričakuje glede SP 2026 velik športni spektakel. Foto: Guliverimage

Reprezentanca ZDA bo dve od treh tekem v skupinskem delu odigrala na stadionu ekip ameriškega nogometa Los Angeles Rams in Los Angeles Chargers v Inglewoodu, ki je del metropolitanskega območja Los Angelesa. Poleg Paragvaja se bo ameriška reprezentanca v skupinskem delu prvenstva pomerila še z Avstralijo in Turčijo.

Svetovno prvenstvo se bo začelo drevi s tekmo med sogostiteljico Mehiko in Južno Afriko na stadionu Azteca v glavnem mestu Ciuadad de Mexico.

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