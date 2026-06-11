Četrtek, 11. 6. 2026, 7.46
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Donald Trump odpovedal udeležbo na uvodni tekmi mundiala
V New Yorku izžvižgali Donalda Trumpa, v Los Angelesu ga ne bo na tekmi SP 2026
Ameriški predsednik Donald Trump se ne namerava udeležiti uvodne tekme svetovnega prvenstva v nogometu med Združenimi državami Amerike in Paragvajem, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Odločitev prihaja po tem, ko so navijači v New Yorku glasno izžvižgali Trumpa na tretji tekmi velikega finala lige NBA.
Ameriški mediji, vključno z novičarskim portalom Politico in revijo Athletic, pišejo, da se ameriški predsednik ne bo udeležil sobotne tekme v Los Angelesu. Bela hiša in State Department se na prošnjo za komentar še nista odzvala.
Pred tem je tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta dejal, da se bo prve tekme mundiala v nogometu na ameriških tleh udeležil državni sekretar Marco Rubio.
ZDA skupaj z Mehiko in Kanado gostijo mundial, ki ga onstran Atlantika že razglašajo kot "največje svetovno prvenstvo v nogometu v zgodovini". Prvič na njem sodeluje 48 reprezentanc, do finala pa bodo ljubitelji nogometa lahko spremljali skupno 104 tekme.
Donald Trump pričakuje glede SP 2026 velik športni spektakel.
Reprezentanca ZDA bo dve od treh tekem v skupinskem delu odigrala na stadionu ekip ameriškega nogometa Los Angeles Rams in Los Angeles Chargers v Inglewoodu, ki je del metropolitanskega območja Los Angelesa. Poleg Paragvaja se bo ameriška reprezentanca v skupinskem delu prvenstva pomerila še z Avstralijo in Turčijo.
Svetovno prvenstvo se bo začelo drevi s tekmo med sogostiteljico Mehiko in Južno Afriko na stadionu Azteca v glavnem mestu Ciuadad de Mexico.