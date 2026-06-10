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Avtor:
R. P.

Sreda,
10. 6. 2026,
21.55

Osveženo pred

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SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo angleška nogometna reprezentanca Portugalska nogometna reprezentanca

Sreda, 10. 6. 2026, 21.55

38 minut

Prijateljske tekme pred SP 2026 (10. junij)

Ronaldo spet ruši rekorde, narava se igra z angleškimi zvezdniki

Avtor:
R. P.

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Cristiano Ronaldo | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, tako da po svetu ne manjka pripravljalnih tekem. Na delu sta tudi dve evropski velesili, ki jih marsikdo uvršča na seznam favoritov za najvišja mesta. Portugalska se pravkar meri z Nigerijo, Cristiano Ronaldo nastopa od prve minute, tako da je še popravil svetovni rekord, dvoboj med Anglijo in Kostariko pa je zaradi močnega deževja na Floridi prestavljen na 23. uro.

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Portugalska se na domačih tleh v Leirii meri z Nigerijo, ki je lani v afriških kvalifikacijah razočarala navijače, saj se ni uvrstila na SP 2026. Portugalski kapetan Cristiano Ronaldo nastopa od prve minute, številni pa se sprašujejo, ali je to njegov nemara zadnji nastop na Portugalskem, če bi po SP 2026 morda sklenil bogato reprezentančno kariero. 41-letni Ronaldo igra že 228. tekmo za portugalsko reprezentanco, prvič v karieri pa je njegov tekmec Nigerija. Za izbrano vrsto je dosegel že 143 zadetkov.

Generalko za SP 2026 ima danes tudi Anglija. Trije levi se bodo v Orlandu pomerili s Kostariko, nato pa jih čakajo dokončne priprave na začetek mundiala, ko se bodo 17. junija v Dallasu udarili s Hrvaško. Dvoboj bi se moral začeti ob 22. uri, a je bil zaradi nevarnosti neviht in strel, na športnih prireditvah v ZDA glede tega veljajo zelo strogi in previdni ukrepi, v močnem deževju prestavljen na uro pozneje. Thomas Tuchel je v začetno enajsterico v napadu uvrstil Harryja Kana, Nonija Maduekeja in Anthonyja Gordona.

Orlando Vreme | Foto: Reuters Foto: Reuters

V noči na četrtek bo svojo zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom odigrala tudi Alžirija. Predstavnico Afrike čaka obračun z Bolivijo.

Prijateljske tekme:

Sreda, 10. junij:

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