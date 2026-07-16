Slovenci imajo tekmovanja prost dan, nato sledi trojček v treh dneh

Slovenska odbojkarska reprezentanca je zadnji turnir rednega dela lige narodov v sredo odprla z zmago proti Nemčiji in naredila še korak k preboju na zaključni turnir osmerice na Kitajskem. Danes ima na tekmovanju prost dan, nato pa sledijo tri tekme v treh dneh.

Začeli so se zadnji turnirji rednega dela lige narodov. Gostijo jih Beograd, Osaka in Chicago. Slovenski odbojkarji igrajo v Srbiji, kjer so za uvod premagali Nemce, danes imajo dan tekmovalnega premora, nato pa sledijo tri tekme v treh dneh: v petek proti Iranu, v soboto proti Turčiji in za konec v nedeljo ob 20. uri še proti Srbiji.

Za uvod v četrtkov spored so Američani za sedmo zmago s 3:0 premagali Kitajce, Italijani pa so dosegli šesto zmago proti Belgijcem.