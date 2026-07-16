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Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
16. 7. 2026,
10.07

Osveženo pred

58 minut

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slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov odbojka

Četrtek, 16. 7. 2026, 10.07

58 minut

Liga narodov, 16. julij

Slovenci imajo tekmovanja prost dan, nato sledi trojček v treh dneh

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Slovenska odbojkarska reprezentanca - Nemčija, liga narodov, Beograd | Slovenci imajo danes prost dan. | Foto VolleyballWorld

Slovenci imajo danes prost dan.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska odbojkarska reprezentanca je zadnji turnir rednega dela lige narodov v sredo odprla z zmago proti Nemčiji in naredila še korak k preboju na zaključni turnir osmerice na Kitajskem. Danes ima na tekmovanju prost dan, nato pa sledijo tri tekme v treh dneh.

Slovenska odbojkarska reprezentanca - Nemčija, liga narodov, Beograd
Sportal Slovenci še korak bližje zaključnemu turnirju

Začeli so se zadnji turnirji rednega dela lige narodov. Gostijo jih Beograd, Osaka in Chicago. Slovenski odbojkarji igrajo v Srbiji, kjer so za uvod premagali Nemce, danes imajo dan tekmovalnega premora, nato pa sledijo tri tekme v treh dneh: v petek proti Iranu, v soboto proti Turčiji in za konec v nedeljo ob 20. uri še proti Srbiji

Za uvod v četrtkov spored so Američani za sedmo zmago s 3:0 premagali Kitajce, Italijani pa so dosegli šesto zmago proti Belgijcem. 

Liga narodov, 16. julij:

Lestvica lige narodov

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