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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Petek,
17. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 45 minut

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Natisni članek
Peter Slatnar Piotr Zyla Slatnar smuči smučarski skoki Poljska Slovenija

Petek, 17. 7. 2026, 4.00

6 ur, 45 minut

Peter Slatnar ujel veliko ribo: Piotr Zyla izbral njegove smuči

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Peter Slatnar Piotr Zyla | Peter Slatnar je potrdil, da bo izkušeni poljski skakalec Piotr Zyla v novi sezoni skakal na Slatnarjevih smučeh. | Foto Grega Valančič in Guliverimage (kolaž narejen s pomočjo UI)

Peter Slatnar je potrdil, da bo izkušeni poljski skakalec Piotr Zyla v novi sezoni skakal na Slatnarjevih smučeh.

Foto: Grega Valančič in Guliverimage (kolaž narejen s pomočjo UI)

Slovenski proizvajalec skakalnih smuči Peter Slatnar je pred začetkom nove sezone v svoje vrste privabil veliko ime. "Piotr Zyla se je odločil, da bo skakal na Slatnarjevih smučeh," je za Sportal potrdil Peter Slatnar. Ob tem je dodal, da njegovo opremo preizkušajo tudi nekateri drugi vrhunski tekmovalci, več o ostrem boju proizvajalcev za velika imena pa bo med drugim razkril v sobotnem intervjuju za Sportal.

Da gre pri Piotru Zyli za odmevno okrepitev, potrjuje njegova zbirka odličij. Izkušeni 39-letni Poljak je dvakrat postal posamični svetovni prvak na srednji skakalnici, leta 2021 v Oberstdorfu in dve leti pozneje v Planici, zlato medaljo pa ima tudi z ekipne tekme v Lahtiju leta 2017.

Na svetovnih prvenstvih je osvojil še štiri bronaste medalje, dve bronasti odličji pa je dodal na ekipnih preizkušnjah svetovnega prvenstva v poletih.

"Piotr Zyla se je odločil, da bo skakal na Slatnarjevih smučeh," je Peter Slatnar za Sportal potrdil prestop poljskega skakalca. Odločitev Zyle je za slovenskega proizvajalca smuči več kot le nov podpis pred novo sezono, ampak tudi potrditev, da je njegova smučka cenjena v skakalni karavani, nenazadnje pa na njej skačeta osrednja junaka pretekle zime Domen Prevc in Nika Prevc

Pri Slatnarju testirajo tudi drugi, v ozadju oster boj proizvajalcev

Poljski svetovni prvak pa ni edino znano ime, ki je pred novo sezono preizkusilo Slatnarjeve smuči. Slatnar je potrdil, da njegovo opremo testirajo tudi nekateri drugi vrhunski skakalci.

Peter Slatnar je pred desetimi leti prevzel proizvodnjo Elanovih smuči in se je utrdil v karavani smučarskih skakalcev tudi s skakalnimi smučmi. | Foto: Guliverimage Peter Slatnar je pred desetimi leti prevzel proizvodnjo Elanovih smuči in se je utrdil v karavani smučarskih skakalcev tudi s skakalnimi smučmi. Foto: Guliverimage

Več o tem, kako poteka boj proizvajalcev za največja skakalna imena, kakšno vlogo imajo pri tem finančne ponudbe in kdo vse pred novo sezono preizkuša njegove smuči, bo Peter Slatnar razložil v sobotnem Sportalovem intervjuju.

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