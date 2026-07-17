V ekskluzivnem intervjuju za CNN je prvič javno spregovorila uslužbenka Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Sarah, ki glavnega tožilca ICC Karima Khana obtožuje spolnega nadlegovanja. Khan medtem vse obtožbe zanika, in pravi, da gre za poskusa škodovanja njegovemu ugledu, potem ko je zahteval naloge za prijetje izraelskih uradnikov zaradi domnevnih vojnih zločinov.

Obtožbe proti glavnemu tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karimu Khanu so se prvič pojavile leta 2024, ko ga je spolnega napada obtožila njegova tesna sodelavka. Domnevno jo je večkrat in dlje časa nadlegoval ter jo skušal prisiliti v spolne odnose.

Zdaj je ženska, ki ga obtožuje spolnega nadlegovanja, prvič stopila pred kamere. Sarah je odvetnica iz Malezije, ki za Mednarodno kazensko sodišče dela od leta 2017. Kot Khamova asistentka je začela delati februarja 2023, spolno nadlegovanje pa je po njenih besedah trajalo leto dni.

Začelo se je postopoma

"Vse se je začelo postopoma, s postopnim prestopanjem osebnih meja, ne le na fizični, temveč tudi na čustveni ravni," je Sarah v ekskluzivnem intervjuju za CNN povedala novinarki Cristiane Amanpour.

Opisala je interakcije s Khanom, zaradi katerih se je počutila neprijetno. Trdi, da se je njegovo vedenje sčasoma stopnjevalo v bolj agresivna dejanja, na primer, da je pozno ponoči prišel v njeno hotelsko sobo in se ji ob neki priložnosti pridružil pri "dremežu" in jo otipaval, medtem ko se je, kot pravi, pretvarjala, da spi.

Opisala je, da je v nekaterih trenutkih povsem otrpnila od strahu in da si ni upala reči "ne", ko se ji je Khan približal. Kot pravi, se je bala, da bi izgubila službo, ki ji predstavlja vir za preživetje, in delovni vizum, ki ji omogoča življenje na Nizozemskem skupaj z možem in sinom.

"Nekaj takega nikakor ne more biti sporazumno, kadar obstaja tako velika razlika v moči. Mislim, da veliko ljudi ne razume, da gospod Khan ni bil samo moj nadrejeni – bil je nadrejeni vsem," je dejala Sarah in poudarila, da "to ne more biti sporazumno".

Potem ko je več kolegov izrazilo zaskrbljenost glede njenega vedenja, jim je Sarah povedala o Khanovem neprimernem vedenju. Kot je povedala v intervjuju, se je v naslednjih mesecih soočala z rednim pritiskom Khana in drugega uslužbenca Mednarodnega kazenskega sodišča, ki je delal zanj.

Khan obtožbe zanika

Khan metem vse obtožbe v celoti zanika. On in nekateri njegovi zagovorniki trdijo, da so obtožbe proti njemu del poskusa škodovanja njegovemu ugledu, potem ko je od ICC zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskih uradnikov zaradi domnevnih vojnih zločinov. Med drugim je zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Yoava Gallanta in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Predvsem zaradi naloga za prijetje Netanjahuja so ZDA povečale pritisk na sodišče in uvedle sankcije proti osebju in sodnikom.

Pojavila so se tudi ugibanja, da so Sarine obtožbe o spolnem nadlegovanju del državno sponzoriranega izraelskega prizadevanja za diskreditacijo Khana, kar je Sarah v intervjuju odločno zanikala. "Če bi kdaj obstajal vsaj kanček suma, da sem kakršna koli državna agentka, bi me odpustili," je bila jasna.

Odločali bodo o njegovi razrešitvi

Zaradi očitkov o spolnem nadlegovanju je bil Khan v začetku tega meseca suspendiran. Kot so sporočili z ICC, njihova odločitev o suspenzu temelji na poročilu preiskave, ki jo je izvedel urad Združenih narodov za notranje nadzorne službe, osnovnih dokazih, nasvetu skupine sodnih strokovnjakov in pisnih stališčih.

Urad skupščine držav pogodbenic ICC, izvršnega in usklajevalnega organa sodišča, je v izjavi pojasnil, da ukrep ne pomeni dokončne odločitve o morebitni razrešitvi Khana z mesta glavnega tožilca ICC. Odločitev bodo države članice ICC sprejele na izredni seji, ta pa naj bi potekala čim prej.