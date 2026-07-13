Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
11.07

Osveženo pred

55 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad PR članek GymBeam proteini beljakovine hujšanje rekreacija telovadba mišična masa

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 11.07

55 minut

Beljakovine za izgubo telesne teže: koliko, kdaj in iz katerih virov

Oglasno sporočilo
GymBeam, izgubljanje telesne teže | Foto Gymbeam s.r.o.

Foto: Gymbeam s.r.o.

Beljakovine so verjetno najpomembnejše hranilo med izgubo telesne teže. Ne zato, ker bi neposredno kurile maščobo, temveč zato, ker rešujejo najtežji del: ohranjanje mišične mase med izgubo maščobnega tkiva.

Zakaj so beljakovine tako pomembne pri hujšanju?

V kaloričnem deficitu telo išče energijo povsod, vključno z mišičnim tkivom. Zadosten vnos beljakovin pošlje jasen signal: obdrži mišice, kuri maščobo. Rezultat je telo, ki je pri nižji teži videti vitko in tonirano, ne le lažje na tehtnici. Beljakovine so tudi makrohranilo, ki zagotavlja največji občutek sitosti. Raziskave dosledno kažejo, da večji vnos beljakovin zmanjšuje lakoto, olajša vzdrževanje kaloričnega primanjkljaja in zmanjšuje tveganje za prenajedanje.

GymBeam, izgubljanje telesne teže | Foto: Gymbeam s.r.o. Foto: Gymbeam s.r.o.

Koliko beljakovin potrebujete?

Standardno priporočilo od 0,8 g/kg/dan je minimum za preprečevanje pomanjkanja, ne pa cilj za izgubo telesne teže. Med kaloričnim deficitom dokazi podpirajo precej višje vrednosti:

  • zmerna aktivnost: 1,6–2,0 g/kg/dan
  • intenziven trening: 2,0–2,4 g/kg/dan
  • ženske, starejše od 50 let: 1,6–2,0 g/kg/dan za zoperstavljanje starostni izgubi mišične mase (sarkopeniji)

GymBeam, izgubljanje telesne teže | Foto: Gymbeam s.r.o. Foto: Gymbeam s.r.o.

Kdaj bi morali uživati beljakovine?

Porazdelitev je pomembnejša od natančnega tajminga: 3–4 obroki, od katerih vsak vsebuje 25–40 g beljakovin, učinkoviteje podpirajo sintezo mišičnih beljakovin kot uživanje enake skupne količine v enem ali dveh obrokih. Zajtrk je ključen – večina ljudi zjutraj zaužije premalo beljakovin, kar nato kompenzira pri večerji. Uživanje beljakovin v roku 1–2 ur po treningu podpira regeneracijo.

GymBeam, izgubljanje telesne teže | Foto: Gymbeam s.r.o. Foto: Gymbeam s.r.o.

Kateri so najboljši viri beljakovin?

Polnovredna hrana je na prvem mestu: jajca, piščanec, ribe, grški jogurt, skuta, leča, čičerika, tofu in edamame. Ob zaposlenih dneh, po treningu ali ko je apetit nizek, so beljakovinski dodatki (beljakovine v prahu) praktična rešitev. 

GymBeam, izgubljanje telesne teže | Foto: Gymbeam s.r.o. Foto: Gymbeam s.r.o.

Kako delujejo beljakovinski praški pri hujšanju in zakaj so učinkoviti?

Beljakovine v prahu so koncentriran vir beljakovin z minimalno vsebnostjo maščob ali sladkorja. Posledično ima en odmerek beljakovinskega prahu običajno le okoli 120 kilokalorij, kar omogoča učinkovito dopolnjevanje beljakovin z minimalnim vnosom kalorij. Pri izbiri kakovostnega izdelka za hujšanje je idealno preveriti sestavine; osnova je vir beljakovin, sledijo arome, barvila in sladila (npr. sukraloza ali stevija), kakovostni izdelki pa so pogosto obogateni še z izbranimi vitamini, minerali in prebavnimi encimi. Za optimalne rezultate med kaloričnim deficitom se priporoča uporaba beljakovinskih dodatkov od enkrat do dvakrat na dan v odmerku med 20 in 40 grami (kar običajno ustreza eni polni merici). Poleg klasičnega šejka po treningu so izjemno vsestranski, saj jih lahko vmešate v jutranjo kašo, smuti, maso za palačinke ali pa uporabite nearomatizirane različice za povečanje hranilne vrednosti slanih jedi (npr. testa za pico).

GymBeam, izgubljanje telesne teže | Foto: Gymbeam s.r.o. Foto: Gymbeam s.r.o.

Izbira med živalskimi in rastlinskimi viri

Sirotkine beljakovine (whey) so najbolj raziskana oblika, ki ponuja popoln aminokislinski profil, visoko biološko vrednost in hitro absorpcijo. GymBeam Just Whey in GymBeam True Whey sta preprosti in zanesljivi sirotkini možnosti za vsak dan z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Za tiste, ki se izogibajo izdelkom živalskega izvora ali imajo težave z laktozo, so odlična alternativa večkomponentne rastlinske beljakovine, kot je GymBeam Vegan Blend. Ker imajo posamezni rastlinski viri (npr. riž ali konoplja) pogosto neoptimalne količine nekaterih bistvenih aminokislin, kombinacija grahovih in riževih beljakovin zagotavlja popoln aminokislinski profil brez mlečnih izdelkov. Pri uporabi rastlinskih beljakovin v prahu se med hujšanjem zaradi nekoliko nižje izkoristljivosti v primerjavi s sirotko priporoča malenkost večja porcija (npr. do 40 gramov), za še boljšo učinkovitost pa lahko posežete po kombinaciji s probiotiki.

Zaključek

Ne glede na izbiro vira je ključno, da beljakovinski prašek kombinirate z uravnoteženo prehrano in treningom za moč, saj brez dražljaja za mišice telo med hujšanjem ne bo maksimalno ohranilo mišične mase. 

Preden uvedete pomembne spremembe v svojo prehrano, se posvetujte z zdravnikom ali registriranim nutricionistom.

Naročnik oglasne vsebine je Gymbeam s.r.o.

noad PR članek GymBeam proteini beljakovine hujšanje rekreacija telovadba mišična masa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.