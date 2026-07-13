Beljakovine za izgubo telesne teže: koliko, kdaj in iz katerih virov

Beljakovine so verjetno najpomembnejše hranilo med izgubo telesne teže. Ne zato, ker bi neposredno kurile maščobo, temveč zato, ker rešujejo najtežji del: ohranjanje mišične mase med izgubo maščobnega tkiva.

Zakaj so beljakovine tako pomembne pri hujšanju?

V kaloričnem deficitu telo išče energijo povsod, vključno z mišičnim tkivom. Zadosten vnos beljakovin pošlje jasen signal: obdrži mišice, kuri maščobo. Rezultat je telo, ki je pri nižji teži videti vitko in tonirano, ne le lažje na tehtnici. Beljakovine so tudi makrohranilo, ki zagotavlja največji občutek sitosti. Raziskave dosledno kažejo, da večji vnos beljakovin zmanjšuje lakoto, olajša vzdrževanje kaloričnega primanjkljaja in zmanjšuje tveganje za prenajedanje.

Foto: Gymbeam s.r.o.

Koliko beljakovin potrebujete?

Standardno priporočilo od 0,8 g/kg/dan je minimum za preprečevanje pomanjkanja, ne pa cilj za izgubo telesne teže. Med kaloričnim deficitom dokazi podpirajo precej višje vrednosti:

zmerna aktivnost: 1,6–2,0 g/kg/dan

1,6–2,0 g/kg/dan intenziven trening: 2,0–2,4 g/kg/dan

2,0–2,4 g/kg/dan ženske, starejše od 50 let: 1,6–2,0 g/kg/dan za zoperstavljanje starostni izgubi mišične mase (sarkopeniji)

Foto: Gymbeam s.r.o.

Kdaj bi morali uživati beljakovine?

Porazdelitev je pomembnejša od natančnega tajminga: 3–4 obroki, od katerih vsak vsebuje 25–40 g beljakovin, učinkoviteje podpirajo sintezo mišičnih beljakovin kot uživanje enake skupne količine v enem ali dveh obrokih. Zajtrk je ključen – večina ljudi zjutraj zaužije premalo beljakovin, kar nato kompenzira pri večerji. Uživanje beljakovin v roku 1–2 ur po treningu podpira regeneracijo.

Foto: Gymbeam s.r.o.

Kateri so najboljši viri beljakovin?

Polnovredna hrana je na prvem mestu: jajca, piščanec, ribe, grški jogurt, skuta, leča, čičerika, tofu in edamame. Ob zaposlenih dneh, po treningu ali ko je apetit nizek, so beljakovinski dodatki (beljakovine v prahu) praktična rešitev.

Foto: Gymbeam s.r.o.

Kako delujejo beljakovinski praški pri hujšanju in zakaj so učinkoviti?

Beljakovine v prahu so koncentriran vir beljakovin z minimalno vsebnostjo maščob ali sladkorja. Posledično ima en odmerek beljakovinskega prahu običajno le okoli 120 kilokalorij, kar omogoča učinkovito dopolnjevanje beljakovin z minimalnim vnosom kalorij. Pri izbiri kakovostnega izdelka za hujšanje je idealno preveriti sestavine; osnova je vir beljakovin, sledijo arome, barvila in sladila (npr. sukraloza ali stevija), kakovostni izdelki pa so pogosto obogateni še z izbranimi vitamini, minerali in prebavnimi encimi. Za optimalne rezultate med kaloričnim deficitom se priporoča uporaba beljakovinskih dodatkov od enkrat do dvakrat na dan v odmerku med 20 in 40 grami (kar običajno ustreza eni polni merici). Poleg klasičnega šejka po treningu so izjemno vsestranski, saj jih lahko vmešate v jutranjo kašo, smuti, maso za palačinke ali pa uporabite nearomatizirane različice za povečanje hranilne vrednosti slanih jedi (npr. testa za pico).

Foto: Gymbeam s.r.o.

Izbira med živalskimi in rastlinskimi viri

Sirotkine beljakovine (whey) so najbolj raziskana oblika, ki ponuja popoln aminokislinski profil, visoko biološko vrednost in hitro absorpcijo. GymBeam Just Whey in GymBeam True Whey sta preprosti in zanesljivi sirotkini možnosti za vsak dan z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Za tiste, ki se izogibajo izdelkom živalskega izvora ali imajo težave z laktozo, so odlična alternativa večkomponentne rastlinske beljakovine, kot je GymBeam Vegan Blend . Ker imajo posamezni rastlinski viri (npr. riž ali konoplja) pogosto neoptimalne količine nekaterih bistvenih aminokislin, kombinacija grahovih in riževih beljakovin zagotavlja popoln aminokislinski profil brez mlečnih izdelkov. Pri uporabi rastlinskih beljakovin v prahu se med hujšanjem zaradi nekoliko nižje izkoristljivosti v primerjavi s sirotko priporoča malenkost večja porcija (npr. do 40 gramov), za še boljšo učinkovitost pa lahko posežete po kombinaciji s probiotiki.

Zaključek

Ne glede na izbiro vira je ključno, da beljakovinski prašek kombinirate z uravnoteženo prehrano in treningom za moč, saj brez dražljaja za mišice telo med hujšanjem ne bo maksimalno ohranilo mišične mase.

Preden uvedete pomembne spremembe v svojo prehrano, se posvetujte z zdravnikom ali registriranim nutricionistom.

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