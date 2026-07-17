Zakaj se je temu viralnemu lepotnemu trendu bolje izogniti?

Na družbenih omrežjih se skoraj vsak teden pojavi nov lepotni trend, ki obljublja sijočo in gladko kožo. Tokrat je pozornost pritegnila uporaba navadne zobne ščetke, s katero nekateri po nanosu maske za obraz nežno masirajo kožo. Posnetki imajo milijone ogledov, številni pa se sprašujejo, ali gre za učinkovit trik ali le še en trend, ki lahko koži naredi več škode kot koristi.

Trend z zobno ščetko, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih

V številnih videih uporabniki na obraz najprej nanesejo masko, nato pa po koži s krožnimi gibi nežno drsijo z mehko zobno ščetko. Prepričani so, da na ta način odstranijo odmrle kožne celice, spodbudijo prekrvavitev ter poskrbijo za bolj gladek in sijoč videz kože. Ravno zaradi teh obljub se je trend zelo hitro razširil po družbenih omrežjih in dosegel milijone ogledov.

Zakaj strokovnjaki niso navdušeni?

Čeprav se ideja zdi preprosta in cenovno dostopna, dermatologi opozarjajo, da zobna ščetka ni namenjena negi kože. Njene ščetine so razvite za čiščenje zob, ne pa za občutljivo kožo obraza, zato lahko povzročijo draženje, rdečico in drobne poškodbe kožne pregrade. Posledice so lahko še izrazitejše pri ljudeh z bolj občutljivo kožo ali težavami, kot so na primer akne.

Obstajajo veliko boljše alternative

Če si želite nežen piling, posezite po izdelkih, ki so razviti posebej za nego obraza. Dobra izbira so encimski pilingi ali nežni kemični pilingi z blagimi kislinami, ki odmrle celice odstranijo brez grobega drgnjenja. Uporabite lahko tudi silikonske ščetke za čiščenje obraza, ki so narejene za nego in precej nežnejše od navadne zobne ščetke.

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Je vredno preizkusiti ta trend?

Čeprav je na družbenih omrežjih videti prepričljivo, strokovnjaki svetujejo, da zobno ščetko raje pustite tam, kamor sodi, torej v kopalniški omarici za nego zob. Koža obraza je občutljiva in za ohranjanje zdravega videza ne potrebuje viralnih trikov, temveč nežno, premišljeno in redno nego z izdelki, ki so ji namenjeni.

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