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Avtor:
STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
15.55

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Craig Gordon škotska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026

Četrtek, 16. 7. 2026, 15.55

1 ura, 9 minut

Vratar škotske nogometne reprezentance

Craig Gordon po 24 letih končal kariero

Avtor:
STA

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Craig Gordon | Craig Gordon | Foto Guliverimage

Craig Gordon

Foto: Guliverimage

Vratar škotske nogometne reprezentance Craig Gordon je po 24 letih profesionalne kariere obesil rokavice na klin in se pri 43 letih upokojil. V svoji karieri je zbral 84 nastopov za reprezentanco, osvojil šest naslovov škotskega prvaka ter devet naslov pokalnega prvaka. Svojo kariero je začel in končal pri ekipi Hearts.

Njegovo športno pot je zaznamovala vrsta poškodb, a odpornost moža, ki je branil tudi za Sunderland in Celtic, preden se je leta 2020 vrnil v Tynecastle, je bila prav tako impresivna kot njegova kakovost. Craig Gordon je bil član škotske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu, a ni nastopil, saj je Angus Gunn iz Nottingham Foresta začel vse tri tekme.

"Vsakdo ima sanje. Moje verjetno niso bile drugačne od večine otrok, da bi igral za svoj klub in svojo državo. Nikoli si nisem želel, da bi se končalo, ampak mora se končati," je Gordon dejal v videoposnetku na svojem Instagram računu. "Živel sem svoje sanje in za to sem zelo hvaležen. Svojim soigralcem in trenerjem, ki so me spodbujali do konca, svojim tekmecem, da so me spodbujali, zdravniškemu osebju, ki je z mano delalo skozi leta, svojim bližnjim za njihovo podporo in navijačem, da so bili za mano 24 let."

Craig Gordon škotska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026
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